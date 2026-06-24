Lato z Radiem i Telewizją Polską - GWIAZDY 27.06.2026. Kto wystąpi w Radomiu? [LISTA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-24 20:52

W sobotę, 27 czerwca 2026 roku, wakacyjna trasa koncertowa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Radomia. Na scenie ponownie zaprezentują się najpopularniejsi artyści, których doskonale znacie z anten radiowych i ekranów telewizorów. Oto lista gwiazd, które już w ten weekend rozgrzeją radomską publiczność.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kto wystąpi w Radomiu?

Lato z Radiem i Telewizją Polską co tydzień przyciąga tłumy, a już w najbliższą sobotę, 27 czerwca 2026 roku, zawita do Radomia! To właśnie w tym mieście, na plaży MOSiR Zalew Borki, pojawi się koncertowa scena, na której energetyczna ekipa artystów zadba o niezapomnianą atmosferę. Wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ nie będzie to tylko telewizyjna impreza, ale też część obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 . Kto wystąpi przed publicznością? Znamy już pełny skład gwiazd, które zagwarantują kolejne muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Oto lista wykonawców:

  • Natalia Kukulska,
  • Viki Gabor,
  • Varius Manx & Kasia Stankiewicz,
  • Halina Mlynkova,
  • Kasia Moś,
  • Liber i Doniu,
  • Ania Karwan,
  • Stasiek Kukulski,
  • Kuba i Kuba,
  • KSU,
  • Jary Oddział Zamknięty,
  • Jan Majewski,
  • Izabela Płóciennik.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Wszystkie koncerty w ramach tasy Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 są transmitowane na żywo w telewizji! Wydarzenia można śledzić na antenie TVP2. Start punktualnie o godzinie 20:00.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - daty i miejsca

Kiedy i gdzie odbędą się kolejne koncerty w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską? Przed nami jeszcze wiele plenerowych imprez przygotowanych przez media publiczne we współpracy z polskimi miastami. Oto pełny terminarz tegorocznej trasy koncertowej:

  • 04.07.2026 – Zakopane
  • 11.07.2026 – Ełk
  • 18.07.2026 – Chełm
  • 25.07.2026 – Grudziądz
  • 01.08.2026 – Poddębice
  • 08.08.2026 – Lublin
  • 15.08.2026 – Mrozy
  • 22.08.2026 – Tarnów
  • 29.08.2026 – Gołdap
  • 05.09.2026 – Białe Błota
Piosenkarka Viki Gabor w bordowym, skórzanym płaszczu i białej koszuli, śpiewająca do mikrofonu na scenie rozświetlonej niebieskim światłem podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Więcej o koncertach na naszym portalu.
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Lato z Radiem i Telewizją Polską
Radom
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