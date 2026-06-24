Lato z Radiem i Telewizją Polską - GWIAZDY 27.06.2026. Kto wystąpi w Radomiu? [LISTA]

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kto wystąpi w Radomiu?

Lato z Radiem i Telewizją Polską co tydzień przyciąga tłumy, a już w najbliższą sobotę, 27 czerwca 2026 roku, zawita do Radomia! To właśnie w tym mieście, na plaży MOSiR Zalew Borki, pojawi się koncertowa scena, na której energetyczna ekipa artystów zadba o niezapomnianą atmosferę. Wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ nie będzie to tylko telewizyjna impreza, ale też część obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 . Kto wystąpi przed publicznością? Znamy już pełny skład gwiazd, które zagwarantują kolejne muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Oto lista wykonawców:

Natalia Kukulska,

Viki Gabor,

Varius Manx & Kasia Stankiewicz,

Halina Mlynkova,

Kasia Moś,

Liber i Doniu,

Ania Karwan,

Stasiek Kukulski,

Kuba i Kuba,

KSU,

Jary Oddział Zamknięty,

Jan Majewski,

Izabela Płóciennik.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Wszystkie koncerty w ramach tasy Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 są transmitowane na żywo w telewizji! Wydarzenia można śledzić na antenie TVP2. Start punktualnie o godzinie 20:00.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - daty i miejsca

Kiedy i gdzie odbędą się kolejne koncerty w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską? Przed nami jeszcze wiele plenerowych imprez przygotowanych przez media publiczne we współpracy z polskimi miastami. Oto pełny terminarz tegorocznej trasy koncertowej:

04.07.2026 – Zakopane

11.07.2026 – Ełk

18.07.2026 – Chełm

25.07.2026 – Grudziądz

01.08.2026 – Poddębice

08.08.2026 – Lublin

15.08.2026 – Mrozy

22.08.2026 – Tarnów

29.08.2026 – Gołdap

05.09.2026 – Białe Błota