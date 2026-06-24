Lato z Radiem i Telewizją Polską - GWIAZDY 27.06.2026. Kto wystąpi w Radomiu? [LISTA]

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kto wystąpi w Radomiu?
Lato z Radiem i Telewizją Polską co tydzień przyciąga tłumy, a już w najbliższą sobotę, 27 czerwca 2026 roku, zawita do Radomia! To właśnie w tym mieście, na plaży MOSiR Zalew Borki, pojawi się koncertowa scena, na której energetyczna ekipa artystów zadba o niezapomnianą atmosferę. Wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ nie będzie to tylko telewizyjna impreza, ale też część obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 . Kto wystąpi przed publicznością? Znamy już pełny skład gwiazd, które zagwarantują kolejne muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. Oto lista wykonawców:
- Natalia Kukulska,
- Viki Gabor,
- Varius Manx & Kasia Stankiewicz,
- Halina Mlynkova,
- Kasia Moś,
- Liber i Doniu,
- Ania Karwan,
- Stasiek Kukulski,
- Kuba i Kuba,
- KSU,
- Jary Oddział Zamknięty,
- Jan Majewski,
- Izabela Płóciennik.
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Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - kiedy i gdzie oglądać?
Wszystkie koncerty w ramach tasy Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 są transmitowane na żywo w telewizji! Wydarzenia można śledzić na antenie TVP2. Start punktualnie o godzinie 20:00.
Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - daty i miejsca
Kiedy i gdzie odbędą się kolejne koncerty w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską? Przed nami jeszcze wiele plenerowych imprez przygotowanych przez media publiczne we współpracy z polskimi miastami. Oto pełny terminarz tegorocznej trasy koncertowej:
- 04.07.2026 – Zakopane
- 11.07.2026 – Ełk
- 18.07.2026 – Chełm
- 25.07.2026 – Grudziądz
- 01.08.2026 – Poddębice
- 08.08.2026 – Lublin
- 15.08.2026 – Mrozy
- 22.08.2026 – Tarnów
- 29.08.2026 – Gołdap
- 05.09.2026 – Białe Błota