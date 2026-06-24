Największe wydarzenie w historii Łodzi już za miesiąc. Łódź Summer Festival kusi line-upem i przyciąga uwagę całej Polski

Łódź Summer Festival 2026 - program

Tegoroczna edycja Łódź Summer Festival będzie największą odsłoną wydarzenia od momentu jego powstania. Organizatorzy powiększają teren festiwalu, rozbudowują miasteczko festiwalowe i prezentują line-up, który już dziś z powodzeniem konkuruje z największymi festiwalami muzycznymi w Polsce.

Program tegorocznej edycji został już zamknięty. Na dwóch scenach podczas trzech festiwalowych dni wystąpi 24 artystów:

Piątek, 24 lipca: Bastille, Dawid Kwiatkowski, DRE$$CODE, happysad, Natalie Imbruglia, Kuqe 2115, Rudimental DJ Set, White 2115, Zalia oraz Żabson.

Bastille, Dawid Kwiatkowski, DRE$$CODE, happysad, Natalie Imbruglia, Kuqe 2115, Rudimental DJ Set, White 2115, Zalia oraz Żabson. Sobota, 25 lipca: Annia Dąbrowska, Bedoes 2115, Hubert., Justyna Steczkowska, Mata, Nocny Kochanek, PRO8L3M oraz Timbaland.

Annia Dąbrowska, Bedoes 2115, Hubert., Justyna Steczkowska, Mata, Nocny Kochanek, PRO8L3M oraz Timbaland. Niedziela, 26 lipca: Chivas, Jet, Kacperczyk, Pezet, Sean Paul oraz Tede.

Zalia - On Air Music Awards 2026

Wyjątkowe wydarzenie

Łódź Summer Festival to dziś nie tylko największy bezpłatny miejski festiwal muzyczny w Polsce, ale także jeden z najważniejszych produktów promocyjnych Łodzi. Wydarzenie przyciąga gości z całego kraju, generuje milionowe zasięgi w internecie i realnie wpływa na lokalną gospodarkę, od branży hotelarskiej po gastronomię i sektor usług.

Łódź Summer Festival stał się jednym z najważniejszych produktów promocyjnych miasta. Od początku roku wygenerował ponad 8400 publikacji i wzmianek oraz ekwiwalent reklamowy o wartości 26 milionów złotych. Takiej ekspozycji Łodzi nie dałaby żadna pojedyncza kampania marketingowa. Co równie ważne, za tymi liczbami idą konkretne efekty: niemal całkowicie wyprzedane hotele, tysiące gości odwiedzających miasto i rosnące zainteresowanie Łodzią w Polsce oraz za granicą. Dziś Łódź Summer Festival nie jest już tylko wydarzeniem muzycznym. To jedno z najważniejszych narzędzi budowania marki miasta - mówi Tomasz Piotrowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

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Turystyczna siła napędowa

Na miesiąc przed rozpoczęciem festiwalu widać również ogromne zainteresowanie wydarzeniem w branży turystycznej. Według danych serwisu Booking.com w terminie festiwalu zarezerwowanych jest już 93 proc. dostępnych miejsc noclegowych. Obłożenie hoteli wynosi obecnie około 80 proc. w nocy z piątku na sobotę oraz aż 96 proc. w nocy z soboty na niedzielę. Dane pokazują, że Łódź Summer Festival stał się jednym z najważniejszych wydarzeń przyciągających gości do miasta w sezonie wakacyjnym.

Dla łódzkiej branży hotelarskiej to jeden z najmocniejszych weekendów w roku. Obłożenie na poziomie 96 proc. w noc z soboty na niedzielę oznacza, że festiwal realnie przekłada się na decyzje przyjazdowe i rezerwacje noclegów. Co istotne, nie mówimy wyłącznie o uczestnikach koncertów. Goście festiwalowi korzystają z restauracji, atrakcji turystycznych, transportu i usług, więc efekt wydarzenia rozlewa się na wiele sektorów lokalnej gospodarki - mówi Justyna Kudlińska z Hotelu Pietryna.

Imponująca infrastruktura

Tegoroczna edycja będzie największa także pod względem infrastruktury. Organizatorzy powiększają miasteczko festiwalowe o teren po zachodniej stronie ul. Juszczakiewicza. Powierzchnia całego terenu festiwalu wraz z polem namiotowym przekroczy 400 tysięcy metrów kwadratowych. Na potrzeby wydarzenia powstanie ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych dróg tymczasowych, a teren zabezpieczy ponad 10 kilometrów ogrodzeń. Nad bezpieczeństwem uczestników przez cały weekend będzie czuwać blisko dwa tysiące pracowników ochrony.

To będzie największa operacja produkcyjna w historii Łódź Summer Festival. Ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych dróg tymczasowych, ponad 10 kilometrów ogrodzeń i blisko 2 tysiące pracowników ochrony to nie są dodatki techniczne, tylko warunek bezpiecznego przyjęcia kilkuset tysięcy uczestników. W tym roku nie tylko zwiększamy program, ale realnie powiększamy pojemność i odporność całego terenu festiwalowego - mówi Michał Adamkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń

Łódź Summer Festival podbija internet

Rosnące zainteresowanie wydarzeniem widać również w danych internetowych. Oficjalną stronę Łódź Summer Festival odwiedziło już ponad 300 tysięcy unikalnych użytkowników, a marka festiwalu wygenerowała blisko milion organicznych wyświetleń w wyszukiwarce Google. Analizy pokazują także zainteresowanie wydarzeniem poza granicami Polski. Najwięcej użytkowników śledzących informacje o festiwalu pochodzi z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii i Hiszpanii. W kraju największą aktywność odnotowano w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Łódź Summer Festival 2026 - kiedy i gdzie?

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się w dniach 24–26 lipca 2026 roku na Łódzkich Błoniach. To największy bezpłatny miejski festiwal muzyczny w Polsce. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Organizatorem festiwalu jest Miasto Łódź, a partnerem wydarzenia jest mBank. Aktualności i szczegóły programu są dostępne na stronie lodzsummerfestival.pl.