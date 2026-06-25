Próba oszustwa w Śródmieściu. Zatrzymano dwóch mężczyzn za wyłudzenie 20 000 złotych

Oszuści podszyli się pod bliskich seniorki

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie warszawskiego Śródmieścia. Dwóch młodych mężczyzn zauważyło 88-letnią kobietę, która wracała do domu z zakupami w wózku. Podeszli do niej i oświadczyli, że jest ona bardzo podobna do ich matki. Pod tym pretekstem zaproponowali pomoc we wniesieniu ciężkich toreb do mieszkania, czym wzbudzili zaufanie starszej osoby.

Zażądali 20 000 złotych za rzekome prezenty

Po wejściu do mieszkania mężczyźni wręczyli kobiecie komplet sztućców oraz garnki, twierdząc, że są to wartościowe prezenty wykonane ze złota. Po chwili sytuacja zmieniła swój przebieg, ponieważ sprawcy zażądali od seniorki zapłaty w wysokości 20 000 złotych za przekazane przedmioty. Mężczyźni zawieźli 88-latkę do pobliskiego banku, aby mogła wypłacić gotówkę, a sami czekali w okolicy i obserwowali budynek placówki.

Interwencja w banku i zatrzymanie sprawców

Nietypowe zachowanie klientki wzbudziło podejrzenia u pracownika banku, który o sytuacji powiadomił służby pod numerem alarmowym 112. Już po kilku minutach seniorka znalazła się pod opieką śródmiejskich policjantów, którzy zweryfikowali przebieg całego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili wizerunek podejrzanych i przekazali go innym patrolom pełniącym służbę. Dzięki temu policjanci szybko namierzyli i zatrzymali dwóch obywateli Rumunii w wieku 22 oraz 19 lat, którzy na co dzień mieszkają w Łodzi.

Przeszukanie samochodu i zarzuty dla mężczyzn

W trakcie dalszych czynności policjanci odholowali na parking policyjny samochód, którym mężczyźni przyjechali do Warszawy. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilka kolejnych kompletów garnków, noże kuchenne oraz paralizator. Dodatkowo jeden z zatrzymanych posiadał przy sobie niemal 7000 złotych, które zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa, a decyzją prokuratury zostali objęci policyjnym dozorem.

Źródło: Policja.pl