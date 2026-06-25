Katarzyna Kawa odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji Wimbledonu. Zabrakło niewiele

Katarzyna Kawa zaprezentowała się z bardzo dobrej strony we wcześniejszych fazach, ale do awansu do głównej drabinki Wimbledonu zabrakło jej jednego wygranego meczu .

. W decydującym starciu musiała uznać wyższość Kayli Day, co przekreśliło szanse na występ w wielkoszlemowym turnieju.

Mimo tej porażki na londyńskich kortach trawiastych zagrają inne Polki, w tym nasza największa gwiazda.

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Katarzyna Kawa była o krok od awansu do Wimbledonu

Początek eliminacji układał się dla reprezentantki Polski perfekcyjnie, a jej dyspozycja zwiastowała, że awans jest w zasięgu ręki. Zawodniczka rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 14. świetnie czuła się na kortach trawiastych i w dobrym stylu przechodziła przez kolejne rundy.

Na starcie eliminacji Kawa bez większych kłopotów wyeliminowała Szwajcarkę Susan Bandecchi, pokonując ją pewnie 6:1, 6:3. W kolejnej fazie Polka zmierzyła się z Lucrezią Stefanini z Włoch. Choć mecz był niezwykle trudny, a rywalka sprawiła problemy w drugim secie, to polska tenisistka wykazała się ogromną wolą walki i zamknęła spotkanie wynikiem 6:4, 2:6, 6:2. Była już o krok od turnieju głównego.

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Kayla Day lepsza w finale eliminacji. Inne Polki w turnieju

Niestety, ostatnie starcie z Kaylą Day okazało się dla naszej reprezentantki przeszkodą nie do przejścia. Amerykanka, grająca w kwalifikacjach z numerem 32., od początku dominowała na korcie. Pierwsza partia toczyła się wyraźnie pod jej dyktando i zakończyła się gładkim wynikiem 6:2, ponieważ Kawa miała kłopoty ze złapaniem odpowiedniego rytmu.

W drugim secie tenisistka pochodząca z Krynicy-Zdroju rzuciła się do odrabiania strat. Obie zawodniczki stoczyły zaciętą rywalizację, walcząc niemal o każdy punkt. Niestety, decydujące piłki należały do reprezentantki Stanów Zjednoczonych, która po kluczowym przełamaniu wygrała 7:5 i to ona wystąpi w londyńskim szlemie.

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Kibice z Polski wciąż mają jednak powody do kibicowania. W głównych zmaganiach na kortach Wimbledonu zaprezentują się inne nasze tenisistki. Oprócz liderki Igi Świątek do rywalizacji przystąpią również Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

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