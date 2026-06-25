Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Wrocławia. Psychiatra usłyszał tysiące zarzutów za nielegalne recepty

Nielegalny proceder wystawiania recept we Wrocławiu

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dotyczyło poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej. Działania realizowane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie-Pole pozwoliły na ustalenie, że lekarz psychiatra w zamian za korzyści majątkowe wydawał recepty na środki psychoaktywne, opioidowe oraz psychotropowe. Dokumenty te trafiały do osób, które nie miały żadnych medycznych wskazań do przyjmowania tego typu preparatów. Mundurowi przez wiele miesięcy gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na skuteczne przerwanie tego korupcyjnego mechanizmu.

Zatrzymanie dwóch osób i zabezpieczenie gotówki

W toku realizacji tej sprawy policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych, czyli lekarza przyjmującego łapówki oraz osobę, która udzielała mu korzyści majątkowych w zamian za wydawanie recept. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli u zatrzymanych gotówkę w kwocie przekraczającej 160 000 zł. Według wyliczeń śledczych psychiatra wystawił dokumenty medyczne uprawniające do uzyskania w aptekach około 200 000 sztuk tabletek o charakterze narkotycznym. Obie osoby usłyszały zarzuty dotyczące udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Tysiące zarzutów i groźba kary więzienia

Zatrzymane osoby usłyszały łącznie ponad 6700 zarzutów, a akt oskarżenia w ich sprawie trafił już do sądu. Wobec lekarza psychiatry stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w którym przebywał on przez 8 miesięcy. Za udział w korupcyjnym procederze oraz handlu środkami odurzającymi oskarżonym grozi surowa kara. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz oraz jego wspólnik mogą spędzić w zakładzie karnym nawet 12 lat.

Źródło: Policja.pl