Akcja CBŚP we Włocławku. Ponad 130 kg narkotyków w bagażniku samochodu

Narkotyki we Włocławku znalezione podczas kontroli drogowej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali informację, że w wytypowanym pojeździe na terenie Włocławka mogą być transportowane znaczne ilości substancji zabronionych. Policjanci podjęli działania, których celem było zweryfikowanie tych ustaleń oraz zatrzymanie osób mogących mieć związek z przestępczością narkotykową. Podczas realizacji zadań mundurowi zatrzymali do kontroli wskazany samochód, którym podróżował 37-letni mężczyzna. W trakcie sprawdzania pojazdu policjanci ujawnili w bagażniku bagaż, w którym znajdowało się ponad 130 kg substancji psychotropowej w postaci klofedronu.

Milionowa wartość zabezpieczonego klofedronu

Według wstępnych szacunków czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad 5 000 000 zł. Dzięki działaniom funkcjonariuszy tak duża ilość nielegalnych substancji nie trafiła do dalszej dystrybucji. Zatrzymany kierowca został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej. Następnie, na wniosek oskarżyciela, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane czyny 37-latkowi grozi teraz kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Zagrożenia wynikające z zażywania syntetycznych katynonów

Klofedron należy do grupy syntetycznych katynonów, czyli substancji psychotropowych o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Zażywanie tego rodzaju środków może prowadzić między innymi do silnego pobudzenia, zaburzeń świadomości, agresji, stanów lękowych oraz problemów z układem krążenia. Przyjmowanie tych substancji wiąże się również z ryzykiem uzależnienia i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Klofedron jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jego skład oraz stężenie często pozostają nieznane dla użytkownika, co znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zatrucia, przedawkowania, a nawet śmierci.

Źródło: Policja.pl