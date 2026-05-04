Rap Stacja 2026: Busta Rhymes dołącza do line-upu! Raper wystąpi obok dziesiątek polskich gwiazd

Rap Stacja 2026: line-up pełen gwiazd

Uczestników festiwalu rozgrzeje before party 8 lipca, a spektakularnej muzyczne święto będzie trwało od 9 do 11 lipca.

Gwiazdami sceny głównej będą m.in. Bedoes 2115, Mata, White 2115, Kizo, Malik Montana, Pro8l3m, Oki, Szpaku, Sobel, Gibbs, Żabson, ReTo, Bambi, Otsochodzi, Young Multi, Chivas, Kukon, Kinny Zimmer, Paluch czy też Young Igi.

Dla fanów klasyki organizatorzy przygotowali Old School Stage. Tam w dniach 9-11 lipca zagrają Paktofonika, Molesta Ewenement, Sokół, O.S.T.R., Tede, Pezet, Donguralesko i Slums Attack.

Lista muzycznych gości jest o wiele dłuższa, a to jeszcze nie koniec atrakcji! Na miejscu będzie można doskonale się bawić na motorówkach i kortach tenisowych oraz wziąć udział w bitwach breakdance i streetballu.

"Oficjalnie ruszamy w środę, 8 lipca, darmowym beforem, ale już od wtorku planujemy imprezy przy Camping Stage i w miejscowych klubach! Gotowy ośrodek, czynny cały sezon, sprawia, że możecie przyjechać wcześniej i na chillu oczekiwać głównych koncertów, przyglądając się budowie festiwalu" - informują organizatorzy.

Busta Rhymes dołącza do festiwalu

4 maja Festiwal Rap Stacja ogłosił, że kolejną gwiazdą jubileuszowej edycji będzie wyjątkowa postać zza oceanu! Busta Rhymes to wpływowy raper z lat 90., znany z oryginalnego stylu inspirowanego ragga i złożonych, humorystycznych tekstów. Mający jamajskie pochodzenie artysta z Nowego Jorku, zaczynał w grupie Leaders of the New School, a w 1996 osiągnął sukces solo hitem „Woo-Hah!!”. Wydawał popularne albumy, m.in. „The Big Bang”. Działał też jako producent i aktor, pozostając aktywny muzycznie, np. przy „Extinction Level Event 2” (2020).

Rap Stacja 2026 - bilety

Trzydniowy karnet na festiwal w dniach 9-11 lipca kosztuje od 499 zł, natomiast dostępne są też karnety VIP w cenie od 850 zł. Wejściówki na jubileuszową Rap Stacja rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, dlatego warto się pospieszyć!