Akcja policji na Śląsku. 13 osób zatrzymanych za czerpanie korzyści z prostytucji

Skoordynowane działania policji w Katowicach i Czeladzi

W operacji przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 czerwca 2026 roku uczestniczyli funkcjonariusze z kilku wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Straż Graniczna. Wsparcie zapewnili również policyjni kontrterroryści z Katowic, Opola i Kielc. Mundurowi jednocześnie weszli do trzech lokali działających w Katowicach i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób powiązanych z tym procederem. Cała akcja odbywała się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Zatrzymania właścicieli i pracowników agencji towarzyskich

W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali 13 osób, wśród których znalazły się dwie kobiety w wieku 42 i 43 lat oraz jedenastu mężczyzn w wieku od 29 do 67 lat. W gronie ujętych osób są właściciele lokali, menadżerowie, ochroniarze oraz kierowcy. Według ustaleń śledczych wszystkie te osoby uczestniczyły w działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymania są wynikiem długotrwałej pracy funkcjonariuszy z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego.

Zabezpieczona gotówka, narkotyki i niebezpieczne przedmioty

Podczas przeszukań funkcjonariusze przejęli znaczną ilość gotówki w kwocie blisko 152 000 zł oraz 2400 euro. Zabezpieczono także telefony komórkowe, dokumentację, kasy fiskalne i zapiski dotyczące funkcjonowania agencji. W ręce policjantów trafiły środki odurzające, w tym kokaina oraz amfetamina. Mundurowi odnaleźli również przedmioty, które mogły służyć do popełniania przestępstw, takie jak kij bejsbolowy, pałka teleskopowa, noże oraz gaz pieprzowy.

Proceder trwający blisko dekadę pod przykrywką klubów nocnych

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa organizowała i ułatwiała prostytucję przez niemal 10 lat. Lokale działały pod przykrywką legalnej działalności rozrywkowej jako kluby nocne. Członkowie grupy udostępniali kobietom świadczącym usługi seksualne zaplecze lokalowe, zajmowali się organizacją ich pracy i zapewniali kontakt z klientami. Śledczy ustalili dodatkowo, że część środków finansowych pochodzących z tego procederu była wprowadzana do legalnego obrotu gospodarczego.

Zarzuty i tymczasowe areszty dla podejrzanych

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz czerpania korzyści majątkowych z prostytucji. Jeden z mężczyzn odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące wobec pięciu osób. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorami policji, zakazami opuszczania kraju i poręczeniami majątkowymi sięgającymi 50 000 zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl