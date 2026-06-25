Akcja policji w Bydgoszczy. Zabezpieczono narkotyki o wartości 10 milionów złotych

Magazyn narkotyków na osiedlu Okole

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przez dłuższy czas gromadzili informacje na temat osób powiązanych z handlem narkotykami. Ich działania pozwoliły na wytypowanie mieszkania w pobliżu osiedla Okole, które służyło jako hurtowy magazyn zakazanych substancji. Po wejściu do lokalu policjanci zabezpieczyli 198 kilogramów marihuany, 16 kilogramów haszyszu oraz 10 kilogramów amfetaminy. W mieszkaniu znaleziono również 350 gramów kryształu 2 i 3 CMC, 46 kilogramów tabletek Xanax oraz 61 opakowań leku OxyContin.

Zatrzymania podejrzanych i rola magazyniera

W ręce mundurowych w pierwszej kolejności trafili 19-letni wynajmujący mieszkanie oraz 22-latek. Z ustaleń policjantów wynika, że młodszy z nich pełnił funkcję magazyniera, natomiast starszy zajmował się transportem jako kurier. Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn w wieku 24 i 28 lat, którzy byli powiązani z odkrytym magazynem. Wszyscy ujęci zostali doprowadzeni do bydgoskich prokuratur, gdzie postawiono im zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Dodatkowo 19-latek i 22-latek odpowiedzą za złamanie przepisów Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Tymczasowy areszt i dalsze śledztwo

Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem policji oraz prokuratury podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu wszystkich czterech zatrzymanych. Mężczyźni spędzą w odosobnieniu najbliższe 3 miesiące, oczekując na dalszy tok postępowania. Kryminalni wciąż prowadzą intensywne czynności, aby ustalić, skąd pochodziły zabezpieczone substancje i gdzie były one wytwarzane. Śledczy skupiają się również na zidentyfikowaniu osób, które zajmowały się dalszym rozprowadzaniem środków odurzających na czarnym rynku.

Źródło: Policja.pl