Orange Warsaw Festival 2027 w NOWYM TERMINIE! Szokujące ogłoszenie organizatorów

Znamy daty Orange Warsaw Festival 2027

Orange Warsaw Festival 2027 ma już daty. Chętni mogą już zapisywać termin w kalendarzu. Szczególnie, że trzeba będzie pamiętać o nowym terminie. Ci, którzy mieli już plany urlopowe w okolicach końcówki maja 2027 będą musieli obejść się smakiem. Organizatorzy podjęli ważną decyzję. Od przyszłego roku wydarzenie nie będzie odbywać się wiosną, a w wakacje! Koncertowicze na Orange Warsaw Festival 2027 wybiorą się na Tor Wyścigów Konnych Służewiecw dniach 13-14 sierpnia! Oznacza to, że impreza odbędzie się w tzw. długi weekend.

W przyszłym roku widzimy się w pełni lata. Sierpień, top muzyka i wakacyjny vibe! Let’s keep it even hotter! - czytamy w mediach społecznościowych Orange Warsaw Festival.

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Internauci zaskoczeni zmianą terminu

Pod ogłoszeniem, że Orange Warsaw Festival 2027 odbędzie się w połowie sierpnia, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób nie ukrywa, że decyzja im się nie podoba. "Słodko gorzkie to ogłoszenie", "Szkoda że zmiana daty", "Późny maj/początek czerwca był super" - czytamy na Instagramie. Niektórzy podejrzewają, że powodem może być konkurencja w postaci poznańskiego BitterSweet Festivalu, który odbywa się właśnie w sierpniu. "I cyk, straciliście ludzi z Poznania" - pisze jeden z użytkowników.

Kto wystąpi Orange Warsaw Festival 2027?

Festiwalowiczów najbardziej interesuje line-up. Nie wiemy jeszcze, kto wystąpi na Orange Warsaw Festival 2027. Na informacje musimy jeszcze poczekać. W 2026 roku wystąpili m.in. Olivia Dean, Lewis Capaldi, FKA twigs, Dominic Fike, bbno$, TV girl, Pezet, Kasia Lins i Jan-Rapowanie.