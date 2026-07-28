Nadchodzi Comedy x Music Festival! Wielkie święto stand-upu, freestyle’u i hip-hopu na Torwarze

W dniach 4 i 5 września COS Torwar w Warszawie otworzy swoje podwoje dla uczestników CxM Festival, czyli Comedy x Music Festival. To nowe wydarzenie na kulturalnej mapie stolicy ma na celu połączenie różnorodnych form rozrywki, od internetowej kultury, przez komedię, aż po muzykę. Organizatorzy zapowiadają dwudniową ucztę, podczas której na jednej scenie wystąpią najbardziej rozpoznawalne postaci polskiego internetu, cenieni stand-uperzy, mistrzowie freestyle’u oraz czołowi artyści hip-hopowi.

Ideą festiwalu jest stworzenie platformy, która w innowacyjny sposób zintegruje różne środowiska twórcze, oferując publiczności unikalne doświadczenia i niezapomniane wrażenia. To wyjątkowe połączenie internetowej kultury, komedii i muzyki w jednym programie sprawia, że CxM Festival wyróżnia się na tle innych wydarzeń, stając się obowiązkowym punktem w kalendarzu miłośników dobrej rozrywki. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży na Ticketmaster.pl.

4 września - Roast Streamerów na Comedy x Music Festival

Pierwszy dzień festiwalu upłynie pod znakiem bezkompromisowego humoru. Na scenie COS Torwar odbędzie się Roast Streamerów, podczas którego twórcy internetowi i komicy zmierzą się w formule pełnej ciętych ripost, autoironii i żartów bez taryfy ulgowej.

Wystąpią: Tobiasz Korzybski, Łukasz Kowalski, Adrian “Medusa” Salamon, Paweł “Delord” Szabla, Jasiek Borkowski, LeQu, MokrySuchar, Kuba Rafalski, Michael “Bagietka” Gorzelańczyk oraz BROKIES. Wieczór poprowadzi Mikser, a organizatorzy zapowiadają także udział gości specjalnych.

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5 września - Rap & Freestyle - kto wystąpi?

Drugiego dnia festiwalu na Torwarze spotkają się dwa filary polskiej sceny hip-hopowej: koncerty oraz turniej freestyle. W turnieju freestyle udział wezmą: Koro, Bober, Eskobar, Yowee, Yachu, Młody Free, Kaz i Ryba. Powrót Eskobara zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej części programu. Zawodników oceniać będzie jury w składzie: TEDE, TurtleHype, Ero, Hellfield i Tomb.

Wieczorem scenę przejmą koncerty. Przed publicznością wystąpią: Tymek, TEDE, BROKIES, Leo!, Kubańczyk, Modelki oraz Per Dżinn.

CxM Festival to nowe wydarzenie na mapie Warszawy, łączące internetową kulturę, komedię i muzykę w jednym dwudniowym programie. Bilety są dostępne w sprzedaży na Ticketmaster.pl