Zatrzymanie w województwie kujawsko-pomorskim. 54-latek nawoływał do zabójstwa policjantów

Akcja CBZC w województwie kujawsko-pomorskim

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli w internecie publikację, w której autor nawoływał do zabójstwa funkcjonariuszy. Na podstawie tych ustaleń 30 lipca 2026 roku zatrzymano 54-letniego obywatela Polski. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM. Do zatrzymania podejrzanego doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak wpis pojawił się na jednym z portali społecznościowych.

Zarzuty za nawoływanie do zabójstwa i groźba więzienia

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa policjantów oraz osób z ich najbliższych rodzin. W treści wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych autor posługiwał się także inwektywami skierowanymi w stronę mundurowych. Z policyjnych ustaleń wynika, że 54-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Obecnie grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat, a nadzór nad całym postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ w Bydgoszczy.

Źródło: Policja.pl