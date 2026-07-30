Zatrzymanie w województwie kujawsko-pomorskim. 54-latek nawoływał do zabójstwa policjantów

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-30 14:01

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 30 lipca 2026 roku 54-letniego mężczyznę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyzna umieścił na jednym z portali społecznościowych wpis, w którym nawoływał do zabójstwa policjantów. Mundurowi ujęli podejrzanego kilka godzin po opublikowaniu przez niego groźnych treści.

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Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Akcja CBZC w województwie kujawsko-pomorskim

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli w internecie publikację, w której autor nawoływał do zabójstwa funkcjonariuszy. Na podstawie tych ustaleń 30 lipca 2026 roku zatrzymano 54-letniego obywatela Polski. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM. Do zatrzymania podejrzanego doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak wpis pojawił się na jednym z portali społecznościowych.

Zarzuty za nawoływanie do zabójstwa i groźba więzienia

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa policjantów oraz osób z ich najbliższych rodzin. W treści wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych autor posługiwał się także inwektywami skierowanymi w stronę mundurowych. Z policyjnych ustaleń wynika, że 54-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Obecnie grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat, a nadzór nad całym postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ w Bydgoszczy.

Źródło: Policja.pl