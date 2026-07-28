Moby, ikona światowej elektroniki, zagra w Warszawie! Jedyny taki koncert w 2026 roku

Moby, a właściwie Richard Melville Hall, od ponad trzech dekad nieprzerwanie kształtuje oblicze muzyki elektronicznej, brawurowo wprowadzając ją do mainstreamu. Jego kariera to fascynująca podróż od undergroundu do globalnej sławy, naznaczona nieustannym poszukiwaniem nowych brzmień i odważnymi eksperymentami. Lada moment polscy fani artysty będą mieli okazję spotkać się z nim na żywo!

Od punkowych korzeni do elektronicznej rewolucji

Swoją przygodę z muzyką Moby rozpoczął już w dzieciństwie, opanowując grę na gitarze i pianinie. W latach 80. dał się poznać jako aktywny uczestnik nowojorskiej sceny punkowej, grając między innymi w hardcore’owej grupie Vatican Commandos. Przełom nastąpił po przeprowadzce do Nowego Jorku w 1989 roku, gdzie artysta całkowicie poświęcił się elektronice, szybko zdobywając uznanie jako innowacyjny DJ, producent i remikser. Punktem zwrotnym w jego karierze okazał się utwór "Go" z 1991 roku, zainspirowany kultowym motywem muzycznym z serialu "Twin Peaks". Singiel podbił europejskie listy przebojów, trafiając do pierwszej dziesiątki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Kolejne lata przyniosły Moby’emu sukcesy na prestiżowych listach klubowych Billboardu, dzięki takim kompozycjom jak "Move (You Make Me Feel So Good)", "Feeling So Real" czy energetyczny remix "James Bond Theme".

"Play" - album, który zmienił wszystko

Największą rozpoznawalność i status globalnego fenomenu Moby osiągnął za sprawą albumu "Play" z 1999 roku. Wydawnictwo przeszło do historii jako jedno z nielicznych, którego wszystkie utwory znalazły zastosowanie w filmach, serialach i reklamach, stając się ścieżką dźwiękową przełomu wieków. Późniejsze dzieła, takie jak "18" (2002), "Hotel" (2005), "Last Night" (2008) czy ambientowy cykl "Long Ambients 1: Calm. Sleep." (2016), doskonale świadczą o niezwykłej różnorodności stylistycznej artysty. W ostatnich latach Moby nie zwalnia tempa, wydając wysoko oceniane przez krytyków albumy "Resound NYC" (2023) i "Always Centered At Night" (2024).

Michał Szczygieł | Sopot Top of the Top Festival

Moby w Warszawie 2026

Koncert Moby’ego w Warszawie to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Artysta zapowiada przekrojowy występ, podczas którego publiczność będzie miała okazję usłyszeć zarówno jego największe, kultowe przeboje, które ukształtowały muzykę elektroniczną, jak i najświeższe kompozycje. Widzowie mogą spodziewać się dynamicznej i widowiskowej oprawy koncertowej, która połączy hipnotyzujące dźwięki z fascynującymi obrazami, tworząc spójne i poruszające show. Moby zagra 4 sierpnia 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Bilety są dostępne na stronie eBilet.pl.