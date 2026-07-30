Grand Prix na żużlu w Łodzi. Czy Bartosz Zmarzlik odniesie kolejne zwycięstwo?

Zmarzlik broni pozycji lidera mistrzostw świata

Bartosz Zmarzlik prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata z dorobkiem dziewięćdziesięciu ośmiu punktów. Polak ma pięć punktów przewagi nad Australijczykiem Bradym Kurtzem oraz siedemnaście nad Brytyjczykiem Robertem Lambertem. Reszta stawki ma już znaczną stratę do czołówki. Zawody w Łodzi to siódma runda tegorocznego cyklu. Zmarzlik odniósł już w tym sezonie jedno zwycięstwo we Wrocławiu.

Na łódzkim torze zaprezentuje się kilku reprezentantów Polski. Wśród nich znajdują się Patryk Dudek, Dominik Kubera oraz Kacper Woryna. Z dziką kartą wystartuje natomiast Piotr Pawlicki. Problemy zdrowotne wymusiły zmiany na liście startowej. Zabraknie Fredrika Lindgrena, Jacka Holdera i Daniela Bewleya, których zastąpią Anders Thomsen, Kai Huckenbeck oraz Jan Kvech.

„Ogromnie ucieszyłem się na wiadomość o jej przyznaniu. Podchodzę do tych zawodów ze sporym spokojem. Miło byłoby pokazać się z dobrej strony i udowodnić, że potrafię rywalizować na najwyższym poziomie. Jednak pierwszego sierpnia wszystko stanie się jasne”

O której rozpoczną się zawody w Łodzi?

Główny turniej zaplanowano na sobotę na godzinę dziewiętnastą. Wcześniej o czternastej rozegrane zostaną punktowane sprinty. Strefa kibica przy Moto Arenie Łódź zostanie otwarta już o trzynastej. Dzień wcześniej, w piątek, na tym samym obiekcie odbędzie się druga runda mistrzostw świata juniorów. W zawodach zabraknie kontuzjowanego mistrza świata z dwa tysiące dwudziestego czwartego roku Wiktora Przyjemskiego.

Zmagania żużlowców odbędą się na nowoczesnym stadionie. Moto Arena Łódź została oddana do użytku w lipcu dwa tysiące osiemnastego roku. Obiekt, który kosztował ponad czterdzieści trzy miliony złotych, może pomieścić ponad dziesięć tysięcy widzów. Zastąpił on stary stadion i obecnie uznawany jest za jeden z najlepszych torów na świecie. Trzecia runda zmagań juniorów odbędzie się w duńskim Vojens jedenastego września.