Męskie Granie 2026 - Wrocław. Sprawdź czasówkę wszystkich koncertów

Tegoroczna odsłona Męskiego Grania została nam zajawiona już w ubiegłym roku, gdy zdradzono, kiedy i gdzie pojawi się ona w 2026 roku. Wydarzenie powróciło w kwietniu tego roku, gdy okazało się, że tym razem w skład Orkiestry Męskiego Grania wchodzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino, którzy, po raz pierwszy w historii, wydali dwa single: Nareszcie oraz Tańczę.

Sama trasa zaś wystartowała na dobre pod koniec czerwca tego roku, tym razem rozpoczynając całą serię koncertów w Żywcu. Już w lipcu zaś Męskie Granie zawitało do Poznania i Gdańska, a na samym przełomie lipca i sierpnia, czyli dokładnie 31 lipca i 1 sierpnia, dotrze także na południe Polski, tym razem do Wrocławia.

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Męskie Granie 2026 zagra we Wrocławiu. Sprawdź rozpiskę godzinową koncertów

Kto pojawi się tak na Scenie Głównej, jak i na Scenie Ż właśnie we Wrocławiu? Poza stałymi elementami tegorocznej odsłony Męskiego Grania, czyli występem Orkiestry i projektu "Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika" oraz "Męskie Granie Przestawia: Kult", czekają nas koncerty m.in. Myslovitz, Acid Drinkers, Ralpha Kaminskiego, Comy czy Kasi Sienkiewicz. Poniżej dokładna rozpiska godzinowa wszystkich występów z podziałem na dni i sceny:

Piątek, 31.07 – Wrocław

Scena Główna

17:00 LOR

18:10 Natalia Przybysz

19:30 Ralph Kaminski

21:05 Myslovitz

22:40 Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika

23:20 Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż

17:40 Dezydery

18:55 Kępiński x Derej – Polska Ścieżka Dźwiękowa feat. Michał Kowalonek, Weronika Drybs

20:20 Acid Drinkers

22:00 Łąki Łan

Sobota, 01.08 – Wrocław

Scena Główna

17:00 Wiraszko

18:10 Kasia Sienkiewicz

19:30 Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz feat. Smolik, Paulina Przybysz, Grażyna Łobaszewska

21:00 Coma

22:40 Męskie Granie Orkiestra 2026: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino

Scena Ż

17:40 Hela

18:55 Matylda / Łukasiewicz

20:20 Kosmonauci

22:00 Ørganek

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W tym roku Męskie Granie odwiedzi jeszcze:

Kraków: 7–8 sierpnia 2026 (Muzeum Lotnictwa Polskiego)

Warszawę: 21–22 sierpnia 2026 (Lotnisko Bemowo)

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