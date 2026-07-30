Męskie Granie 2026 - Wrocław. Sprawdź czasówkę wszystkich koncertów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-30 10:29

Po krótkiej przerwie tegoroczna odsłona Męskiego Grania wraca na trasę! Po przystankach w Żywcu, Poznaniu i Gdańsku wydarzenie zmierza tym razem na południe Polski, aby zaprezentować się przed publicznością we Wrocławiu. Znany jest już harmonogram godzinowy wszystkich koncertów, Sprawdź rozpiskę poniżej.

Piosenkarka Zalia śpiewająca do mikrofonu podczas koncertu Męskie Granie. O trasie we Wrocławiu przeczytasz w Radiu Eska.
Autor: Telewizja Polska, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Opole 2026, Czerwiec 2026, 63. Kfpp W Opolu - Piątek, 63. Kfpp W Opolu/ AKPA

Tegoroczna odsłona Męskiego Grania została nam zajawiona już w ubiegłym roku, gdy zdradzono, kiedy i gdzie pojawi się ona w 2026 roku. Wydarzenie powróciło w kwietniu tego roku, gdy okazało się, że tym razem w skład Orkiestry Męskiego Grania wchodzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino, którzy, po raz pierwszy w historii, wydali dwa single: Nareszcie oraz Tańczę.

Sama trasa zaś wystartowała na dobre pod koniec czerwca tego roku, tym razem rozpoczynając całą serię koncertów w Żywcu. Już w lipcu zaś Męskie Granie zawitało do Poznania i Gdańska, a na samym przełomie lipca i sierpnia, czyli dokładnie 31 lipca i 1 sierpnia, dotrze także na południe Polski, tym razem do Wrocławia. 

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Męskie Granie 2026 zagra we Wrocławiu. Sprawdź rozpiskę godzinową koncertów 

Kto pojawi się tak na Scenie Głównej, jak i na Scenie Ż właśnie we Wrocławiu? Poza stałymi elementami tegorocznej odsłony Męskiego Grania, czyli występem Orkiestry i projektu "Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika" oraz "Męskie Granie Przestawia: Kult", czekają nas koncerty m.in. Myslovitz, Acid Drinkers, Ralpha Kaminskiego, Comy czy Kasi Sienkiewicz. Poniżej dokładna rozpiska godzinowa wszystkich występów z podziałem na dni i sceny:

Piątek, 31.07 – Wrocław

Scena Główna

  • 17:00 LOR
  • 18:10 Natalia Przybysz
  • 19:30 Ralph Kaminski
  • 21:05 Myslovitz
  • 22:40 Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika
  • 23:20 Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż

  • 17:40 Dezydery
  • 18:55 Kępiński x Derej – Polska Ścieżka Dźwiękowa feat. Michał Kowalonek, Weronika Drybs
  • 20:20 Acid Drinkers
  • 22:00 Łąki Łan

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Sobota, 01.08 – Wrocław

Scena Główna

  • 17:00 Wiraszko
  • 18:10 Kasia Sienkiewicz
  • 19:30 Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz feat. Smolik, Paulina Przybysz, Grażyna Łobaszewska
  • 21:00 Coma
  • 22:40 Męskie Granie Orkiestra 2026: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino

Scena Ż

  • 17:40 Hela
  • 18:55 Matylda / Łukasiewicz
  • 20:20 Kosmonauci
  • 22:00 Ørganek
Męskie Granie w ESCE
Galeria zdjęć 27

W tym roku Męskie Granie odwiedzi jeszcze:

  • Kraków: 7–8 sierpnia 2026 (Muzeum Lotnictwa Polskiego)
  • Warszawę: 21–22 sierpnia 2026 (Lotnisko Bemowo)

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