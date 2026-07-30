Oszustwo w powiecie gorlickim. 81-latka przekazała 47 tysięcy złotych fałszywemu adwokatowi

Policjanci zapobiegli utracie oszczędności w powiecie gorlickim

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Biura Kryminalnego KGP ustalili, że na terenie jednej z miejscowości w powiecie gorlickim może dojść do oszustwa na szkodę starszej osoby. O swoich podejrzeniach niezwłocznie poinformowali mundurowych z **Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach**, którzy zostali skierowani we wskazany rejon. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odjeżdżającego samochodem z jednej z prywatnych posesji. Policjanci ruszyli za pojazdem i przeprowadzili dynamiczną akcję, która zakończyła się zatrzymaniem **47-latka**.

Metoda na wnuczkę i kaucję dla adwokata

Z ustaleń śledczych wynika, że do 81-letniej kobiety zadzwoniła osoba podająca się za członka jej rodziny. Oszuści przekazali seniorce informację, że jej wnuczka spowodowała poważny wypadek drogowy i potrzebuje gotówki na opłacenie kaucji. Zmanipulowana mieszkanka powiatu gorlickiego otrzymała dokładne instrukcje dotyczące przygotowania pieniędzy oraz sposobu ich przekazania mężczyźnie, który miał być adwokatem reprezentującym jej wnuczkę. Zgodnie z wytycznymi kobieta spakowała do reklamówki **38 000 złotych** oraz oszczędności w walutach obcych, co łącznie stanowiło równowartość **47 000 złotych**.

Zatrzymany 47-latek trafił do policyjnego aresztu

Choć seniorka przekazała gotówkę oszustowi, dzięki szybkiej reakcji policjantów cała kwota została zabezpieczona i nie trafiła do przestępców. Co istotne, 81-latka początkowo nie wierzyła funkcjonariuszom, że padła ofiarą przestępstwa. Zatrzymany mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a o jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz ustalenia pozostałych osób, które mogły brać udział w tym procederze.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają o zasadach bezpieczeństwa i apelują o rozwagę podczas odbierania telefonów od nieznanych osób. Przestępcy często podszywają się pod policjantów, adwokatów lub bliskich krewnych, wykorzystując silne emocje i chęć niesienia pomocy. W sytuacji, gdy rozmówca prosi o pilne przekazanie pieniędzy, należy zachować spokój, rozłączyć się i samodzielnie zweryfikować informację u członków rodziny. O każdej próbie oszustwa warto natychmiast powiadomić **Policję**, dzwoniąc pod numer alarmowy.

Źródło: Policja.pl