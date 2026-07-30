Wypadek w Pawłówku. Policyjni kursanci udzielili pomocy rannemu motocykliście

Zderzenie motocykla z samochodem na drodze krajowej numer 10

30 lipca 2026 roku około godziny 7:00 na rondzie w miejscowości Pawłówek doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Przejeżdżający tamtędy posterunkowy Łukasz Olhow oraz posterunkowy Kacper Hołysz z bydgoskiej komendy miejskiej byli świadkami momentu uderzenia. W zdarzeniu brał udział motocyklista oraz kobieta prowadząca Opla. Funkcjonariusze, którzy jechali rano do pracy, natychmiast zatrzymali swój pojazd, aby zareagować na zaistniałą sytuację.

Pomoc medyczna i zabezpieczenie miejsca zdarzenia w Pawłówku

Mundurowi w pierwszej kolejności zajęli się 38-letnim kierowcą jednośladu, który wymagał pomocy medycznej. Policjanci powiadomili służby ratunkowe i poprosili o przysłanie na miejsce załogi pogotowia. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze opiekowali się poszkodowanym mężczyzną oraz monitorowali jego stan. Dodatkowo zadbali o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu przez odpowiednie oznaczenie zajętego pasa drogi i zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu.

Wstępne ustalenia policjantów ruchu drogowego

Szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęli się policjanci z wydziału ruchu drogowego, którzy przybyli na miejsce w Pawłówku. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 52-letnia kobieta kierująca Oplem Corsą nie ustąpiła pierwszeństwa podczas wjazdu na rondo. Doprowadziło to do zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklistą na pojeździe marki BMW. W wyniku uderzenia 38-latek przewrócił się i odniósł obrażenia, które wymagały transportu do szpitala.

Szybka reakcja młodych funkcjonariuszy z Bydgoszczy

Dzięki postawie posterunkowego Łukasza Olhow oraz posterunkowego Kacpra Hołysz poszkodowany mężczyzna szybko otrzymał wsparcie i trafił pod opiekę medyków. Choć obaj funkcjonariusze są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i pełnią służbę jako kursanci, wykazali się odpowiednim przygotowaniem. Obecnie życiu 38-letniego motocyklisty nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci z Bydgoszczy po udzieleniu pomocy i przekazaniu ustaleń kolegom z ruchu drogowego kontynuowali drogę do miejsca pełnienia służby.

Źródło: Policja.pl