Sziget Festival: tu headlinerami jesteście Wy! Poznaj Wyspę Wolności w Budapeszcie

Jak dostać się na Wyspę Wolności? Lotem za grosze lub autem!

Polak i Węgier dwa bratanki, oba kraje łączy długa historia i mocna zażyłość, a jednak są jeszcze tacy, którzy Sziget Festivalu nie znają. Czas to naprawić! Tym bardziej, że loty do Budapesztu z Warszawy – trwające jedynie 1 godzinę 20 minut – można zarezerwować już od 89 zł. Z Wrocławia jest jeszcze krócej, bo to ledwie 1 godzina 10 minut. Zapniesz pasy, przez pokład samolotu przejedzie ledwie jeden podniebny serwis i... czas wysiadać! Jeśli mieszkasz w Małopolsce, w okolicach Krakowa, z paczką znajomych dojedziecie do celu samochodem już w 6 godzin. Budapeszt jest ogromny, opcji na zakwaterowanie ma sporo, więc po zameldowaniu w mieście proponujemy szybką przebiórkę, zabierzcie ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i możecie wygodnie ruszać na festiwal.

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Sziget Citypass: twój klucz do Budapesztu i festiwalu

Na Wyspę Wolności nie da się nie trafić! Pieszo, metrem, rowerem, autobusem, trolejbusem, taxi albo specjalną Sziget Boat – opcji jest mnóstwo. A dzięki karcie Sziget Citypass by Budapest Card, możecie jeszcze skorzystać z bezpłatnego transferu lotniskowego, komunikacji miejskiej, a nawet darmowego wstępu do kultowych Łaźni Rzymskich. To prawdziwa gratka dla każdego festiwalowicza!

Ceny na Sziget. Koniec z "paragonami grozy"!

Martwisz się o koszty? Na Sziget nie ma miejsca na "paragony grozy"!

Pole namiotowe : z karnetem na Sziget masz je za darmo.

: z karnetem na Sziget masz je za darmo. Jedzenie : dzięki inicjatywie budget-friendly znajdziesz tu sporo smacznej i różnorodnej kuchni w przystępnej cenie.

: dzięki inicjatywie budget-friendly znajdziesz tu sporo smacznej i różnorodnej kuchni w przystępnej cenie. Napoje: każdego dnia – do godziny 18:00 – kupisz je w cenach z ubiegłego, a piwo nawet z 2024 roku!

To tylko kilka argumentów za, by zamiast nocowania gdzieś w mieście i codziennych dojazdów, zatrzymać się w samym środku wyspy Sziget i korzystać z jej atrakcji przez całą dobę. Kolejny: na terenie festiwalu działa supermarket, gdyby ktoś jeszcze czegoś potrzebował.

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Headlinerami jesteście Wy!

Historia Sziget Festival – jeden z największych i najbardziej cenionych festiwali muzycznych w Europie – rozpoczęła się w 1993 roku. Do dziś przez Sziget przewinęły się największe gwiazdy muzyki: rockowej, popowej, elektronicznej i hip-hopu (Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, David Bowie, Snoop Dogg, Prince, Radiohead, Outkast, Foo Fighters, Fred Again.. i wielu, wielu więcej!). A razem z nimi setki tysięcy ludzi przylatujących i przyjeżdżających do Budapesztu z ponad 100 krajów na świecie! To oni tak naprawdę są tutaj headlinerami i tworzą niepowtarzalną atmosferę tego festiwalu. Mimo różnic językowych i kulturowych, wszyscy na Sziget łączą się ze sobą w otwartej i przyjaznej wspólnocie. I mimo tysięcy ludzi odwiedzających festiwal – nie poczujesz tutaj dyskomfortu, przytłoczenia i niekończących się kolejek, które są przekleństwem większości festiwali.

Nocleg na wyspie to podstawa

Wyspa da ci poczuć wolność na każdym kroku. Naprawdę. I poczujesz tę wolność całą, całym sobą. Sziget to coś więcej niż festiwal – to ucieczka od codzienności. I tutaj każdy jest tym, kimkolwiek chce być. Ci, którzy od lat wracają na Sziget mówią, że aby w pełni wykorzystać pobyt i możliwości, jakie daje ten festiwal, najlepiej zarezerwować sobie miejsce na samej wyspie. Da ci to: a) oszczędność czasu w podróży na i z terenu festiwalu, b) doświadczysz największych festiwalowych emocji, c) poznasz fantastycznych ludzi mieszkających wokół. Co ważne: pobyt w podstawowej wersji kempingu nie jest dodatkowo płatny. Wystarczy tylko przywieźć ze sobą namiot i rozbić go w przeznaczonym do tego miejscu. Ale! Są też opcje dodatkowe, z których możesz na Sziget skorzystać. Camping of Nations to globalna społeczność, w której festiwalowicze mają do wyboru strefy inspirowane danym krajem (jesteś wśród swoich) i obszar w pełni międzynarodowy (otwarty na nowe znajomości, kultury i spotkania). Wszystko to tuż przy plaży i Dunaju, w którym możesz orzeźwić się między koncertami. Oraz – jeśli nie masz lub nie chcesz zabierać własnego – z opcją rezerwacji namiotu (dwu lub czteroosobowego), który będzie czekać na ciebie na miejscu.

Sziget to nie tylko muzyka

"Zrób tak: zaplanuj występy artystów, których chcesz zobaczyć, a resztę czasu spędź na odkrywaniu wyspy i pozwól jej otworzyć się przed tobą!" – to cytat z relacji z Sziget Festival w 2025 roku w magazynie "CLASH". A przeżycia – o czym świadczą co roku ta i inne recenzje – są naprawdę niesamowite. Także te kulinarne! Chińska, tajska, indonezyjska, japońska, grecka, brazylijska, francuska, amerykańska, meksykańska, turecka, jest też oczywiście węgierska. Kuchnia i strefy gastro to kolejne ważne punkty Sziget Festivalu. Zjesz tu pyszne mięso, zjesz zdrowo i wegańsko, a dodatkowo na każdym stoisku – w ramach inicjatywy budget-friendly – znajdziesz przynajmniej jedno danie, za które nie zapłacisz więcej niż 8 euro. Sziget to festiwal konsekwentnie otwarty dla każdego, z bogatą i różnorodną ofertą muzyczną, ale i wszystkim wokół. Na Wyspie Wolności znajdziesz też napoje w specjalnych, niższych cenach i wiele innych, przyjaznych nie tylko portfelowi, udogodnień.

Co robić między koncertami?

Między koncertami możesz odwiedzić nową przestrzeń poświęconą sztukom performatywnym: Jardin des Arts. Czyli dom tańca, współczesnej sztuki cyrkowej i sztuk audiowizualnych oraz multidyscyplinarnych spektakli. W strefie MOBILIS publiczność i artyści spotkają się ze sobą poprzez ruch, taniec i wspólne uczestnictwo. A w Le Dome zobaczysz, jak teatr może się fascynująco łączyć z nowoczesną technologią. Kto lubi hip-hop, rytm i flow, na Sziget znajdzie też bitwy b-boyów (gdzie to widownia, razem z tobą, wybiera zwycięzców) i spektakle z najpopularniejszymi stylami street dance'u. Fanom elektronicznych brzmień, poza wizytami w grającym niemal non stop Yettel Colloseum, też polecamy sprawdzić bogaty program artystyczny. Jest w nim wiele niesamowitych występów inspirowanych muzyką klubową.

Kto zagra na Sziget Festival 2026?

Ale o muzyce i grających gwiazdach wysyłaliśmy już wiele pressów. Dla przypomnienia: na ponad 50 scenach wystąpi ponad 600 występów. I wybrzmią wszystkie najpopularniejsze gatunki: od popu przez rock, indie, elektronikę (z własną, dedykowaną strefą!), jazz i hip-hop. Wśród największych gwiazd: Florence + The Machine, Bring Me The Horizon, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, Sombr, Skrillex, Jorja Smith, Skepta, Chet Faker i wielu, wielu więcej.