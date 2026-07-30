Akcja policji na Śląsku. Zatrzymania pseudokibiców i przejęty Rolls-Royce

Rozbicie grupy przestępczej Torcida na Śląsku

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uderzyli w członków grupy Torcida. Formacja ta ma charakter zbrojny i działa na terenie Śląska, innych części kraju oraz państw Unii Europejskiej od co najmniej 2014 roku. Nad sprawą od 2023 roku czuwa specjalna grupa operacyjno-procesowa, w której skład wchodzą śledczy z wydziału antykibolskiego i kryminalnego. Ostatnie skoordynowane działania mundurowi przeprowadzili na terenie kilku śląskich miast.

Zatrzymania podejrzanych i przejęcie majątku o wartości miliona złotych

W trakcie najnowszej realizacji funkcjonariusze zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat. Osoby te są podejrzane o prowadzenie działalności narkotykowej w 2025 roku. Policjanci zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanych, którego łączna wartość wynosi około 1 000 000 zł. Wśród przejętych przedmiotów znalazł się luksusowy samochód marki Rolls-Royce oraz gotówka.

Zarzuty narkotykowe dla członków grupy pseudokibiców

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu narkotyków. 21-latek, 25-latek oraz 28-latek będą dodatkowo odpowiadać za wytwarzanie środków odurzających. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich mężczyzn środków zapobiegawczych, do których należą dozór Policji i zakaz kontaktowania się z konkretnymi osobami. Zastosowano także zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 20 000 zł do 50 000 zł.

Blisko 100 osób zatrzymanych w sprawie śląskiej Torcidy

Dotychczasowe działania śledczych w tej sprawie doprowadziły już do zatrzymania łącznie blisko 100 osób. Postępowanie jest traktowane przez organy ścigania jako rozwojowe, co oznacza możliwość kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie. Funkcjonariusze z Katowic kontynuują prace nad rozliczeniem wszystkich członków tej zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawa prowadzona jest przy współpracy policjantów z kilku wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji.

Źródło: Policja.pl