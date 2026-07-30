Legia zagra u siebie z Zagłębiem. Czy lider z Lubina utrzyma pozycję?

Legia podejmie Zagłębie na Łazienkowskiej

Zagłębie Lubin wygrało w 1. kolejce 2:0 z Piastem Gliwice na własnym stadionie, stając się liderem tabeli dzięki najlepszemu bilansowi bramek. Z kolei Legia Warszawa zdobyła trzy punkty w Szczecinie, pokonując Pogoń po golu Zorana Arsenicia w końcówce spotkania.

Faworytem niedzielnego meczu będzie zespół trenera Marka Papszuna. Przemawia za nimi statystyka - Legia pokonała "Miedziowych" na własnym stadionie w siedmiu ostatnich sezonach. Ostatnie punkty Zagłębia w Warszawie to wygrana 3:1 i remis 2:2 w sezonie 2018/19.

Inne mecze niepełnej kolejki

W 1. kolejce triumfowały również drużyny Radomiaka, Jagiellonii Białystok, Wisły Płock, Wisły Kraków oraz Górnika. Mecz Górnika z Koroną Kielce został jednak przełożony z powodu udziału drużyny z Zabrza w europejskich pucharach.

Jagiellonia zagra w Lublinie z Motorem, który zremisował 2:2 z Widzewem Łódź w swoim pierwszym meczu. Widzew zagra z kolei z Wisłą Płock, którą prowadzi Adam Majewski, debiutujący przed własną publicznością po wygranej 2:1 z Rakowem Częstochowa.

Historyczne starcie w Krakowie

Debiutująca w Ekstraklasie Wieczysta Kraków rozegra swój pierwszy mecz w roli gospodarza. Spotkanie odbędzie się w sobotę na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, a przeciwnikiem beniaminka będzie Lech Poznań, aktualny mistrz Polski.

Lech Poznań odpadł w środę z eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" przegrał w rewanżowym meczu 2. rundy z duńskim Aarhus GF 1:4 po dogrywce, a następnie uległ w rzutach karnych.

Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin. Drużyna z Krakowa pod wodzą trenera Bartosza Grzelaka zanotowała do tej pory same remisy - pięć w poprzednim sezonie i jeden w obecnym.

Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, PZPN i Ekstraklasa SA postanowiły uczcić pamięć bohaterów. Wszystkie spotkania 2. kolejki poprzedzi odegranie hymnu państwowego oraz minuta ciszy.