Kim jest sombr? 21-letni fenomen muzyczny podbija świat i zagra na Open'erze

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Marta Kowalska
2026-09-21 12:43

Jeszcze kilka lat temu nagrywał piosenki w swojej sypialni i publikował je w internecie. Dziś jego utwory osiągają miliony odtworzeń, koncerty wyprzedają się po obu stronach Atlantyku, a organizatorzy największych festiwali stawiają go na głównych scenach. Sombr, czyli Shane Michael Boose, należy do grona najgłośniejszych młodych nazwisk współczesnego popu.

Sombr w zielonej koszuli. Na miniaturze obok muzyk z gitarą w ciemnych okularach. O artyście przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: sombr/ Instagram

Od domowego studia do światowych scen. Kim jest sombr?

Sombr urodził się 5 lipca 2005 roku w Nowym Jorku. Dorastał na Lower East Side, a pierwsze muzyczne kroki stawiał we własnym, prowizorycznym studiu urządzonym w sypialni. Równocześnie rozwijał umiejętności wokalne i muzyczne w renomowanej LaGuardia High School, gdzie uczył się śpiewu oraz muzyki klasycznej. Przełomowym momentem okazał się okres pandemii. Tworzenie muzyki stało się dla młodego artysty sposobem na radzenie sobie z izolacją. W 2022 roku opublikował w sieci utwór "caroline", który błyskawicznie zwrócił uwagę branży muzycznej i otworzył mu drogę do profesjonalnej kariery.

Sombr sam pisze i współtworzy swoje utwory

Jednym z wyróżników sombra jest pełna kontrola nad własną twórczością. Artysta pozostaje autorem tekstów swoich piosenek i współproducentem nagrań. Produkcji uczył się samodzielnie, spędzając długie godziny na eksperymentowaniu z muzyką.

Twórczość sombra łączy elementy popu, rocka i muzyki alternatywnej. Wśród inspiracji wymienia między innymi The 1975, Phoebe Bridgers, Bon Ivera, Franka Oceana, Jeffa Buckleya oraz Radiohead. Sam przyznaje, że choć wychował się również na muzyce popowej, w jego utworach niemal zawsze obecny jest alternatywny pierwiastek. 

Prawdziwy rozgłos przyniosły mu przede wszystkim utwory "back to friends" i "undressed". Tematyka jego utworów często koncentruje się wokół miłości, tęsknoty, rozstań i emocjonalnych rozterek. Sam artysta przyznawał, że wiele piosenek opiera na własnych doświadczeniach i przeżyciach związanych z relacjami.

Nominacja do Grammy i debiutancki album

W 2026 roku Sombr otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Best New Artist. W tym samym czasie jego kariera nabierała coraz większego rozpędu, a młody wokalista rozpoczął wyprzedaną trasę koncertową. Na rynku ukazał się także jego debiutancki album "I Barely Know Her", który umocnił jego pozycję wśród najciekawszych młodych artystów światowej sceny muzycznej.

Sombr gwiazdą Open'era 2027

Popularność Sombra dostrzegli również organizatorzy największych festiwali. Artysta został ogłoszony jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2027. Wystąpi 1 lipca na Orange Main Stage w Gdyni jako headliner drugiego dnia wydarzenia.

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Zobacz w naszej galerii, co działo się na Open'er Festival 2026.

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