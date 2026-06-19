Open'er Festival 2026 - rozpiska godzinowa. Tak prezentuje się program wydarzenia z podziałem na dni i sceny

Oficjalnie już pod koniec maja rozpoczął się tegoroczny sezon festiwalowy! Za nami już takie wydarzenia, jak Orange Warsaw Festival, Mystic Festival czy Warsaw Music Festival. Lato jednak dopiero się rozpoczyna, a to oznacza, że czeka nas jeszcze całkiem sporo najróżniejszych muzycznych wydarzeń: letnie trasy koncertowej, występy gwiazd w ramach Dni Miast w całej Polsce, aż w końcu kolejne kultowe festiwale.

Do tego grona od lat już należy Open'er Festival. Wydarzenie odbywa się w tym roku w dniach 1-4 lipca, oczywiście na sprawdzonym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku na aż czterech scenach imprezy zaprezentują się takie muzyczne ikony, jak The Cure, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Calvin Harrix, Kneecap, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Vito Bambino, David Byrne, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska, Sobel czy Zalia.

Znamy już dokładną rozpiskę godzinową wszystkich koncertów. Znajdziesz ją, z podziałem na dni i sceny, poniżej.

Albumy gwiazd popu, na których zagrali gwiazdorzy rocka

DZIEŃ 1: Środa, 1 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

17:30 – Kasia Lins

20:00 – Zara Larsson

22:00 – The xx

00:15 – Florence + The Machine

TENT STAGE

19:00 – Kneecap

21:00 – Matt Berninger

23:10 – David Byrne

01:30 – Vito Bambino

ALTER STAGE

17:00 – Natalia Muianga

20:10 – Viagra Boys

21:50 – Skok

23:45 – Avi

01:15 – JOY (Anonymous)

FLOW STAGE

18:30 – HELA

20:45 – Daniel Godson

22:45 – Dezydery

00:45 – Drabusheyka

Dawid Podsiadło i Sobel wydają wspólną płytę. Specjalny projekt na festiwal Zorza 2027:

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DZIEŃ 2: Czwartek, 2 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

17:00 – Sobel

19:00 – Halsey

22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds

00:45 – Calvin Harris

TENT STAGE

16:50 – Ralph Kaminski

18:30 – Audrey Nuna

20:50 – IDLES

22:30 – Reneé Rapp

00:15 – Clipse

ALTER STAGE

17:10 – PIXY

19:30 – Don West

21:20 – Kasia Sienkiewicz

23:30 – Daria ze Śląska

01:45 – Bassvictim

FLOW STAGE

18:00 – Błoto

20:20 – Supermodel*

23:00 – Klawo

00:30 – Maks.Tachasiuk

DZIEŃ 3: Piątek, 3 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

19:00 – Slowdive

21:00 – The Cure

00:30 – Martin Garrix

TENT STAGE

17:00 – Zalia

18:30 – Kaz Bałagane

20:15 – OKI

23:30 – Ethel Cain

01:45 – Sofi Tukker

ALTER STAGE

16:45 – Coals

18:15 – Anna Calvi

19:50 – Panda Bear & Sonic Boom

22:45 – Bokka

01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

FLOW STAGE

17:45 - Hyphen Dash

20:10 - Just Mustard

22:45 - Sw@da & Niczos

00:30 - Jehnny Beth

DZIEŃ 4: Sobota, 4 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

18:15 – Addison Rae

20:00 – Teddy Swims

22:15 – Jennie

00:30 – Peggy Gou

TENT STAGE

17:00 – Sokół

19:00 – LP

21:15 – Jade

23:30 – PinkPantheress

01:30 - Tomora

ALTER STAGE

17:45 - Koza & Kuba Więcek

19:15 – Luvcat

23:00 - Lordofon

02:00 - Horsegiirl

FLOW STAGE

18:30 – Rene

20:30 – Sadie Jean

22:00 – Omasta

00:15 – Łaszewo