Open'er Festival 2026 - rozpiska godzinowa. Tak prezentuje się program wydarzenia z podziałem na dni i sceny

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-19 12:31

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od tegorocznego Open'er Festival 2026! Znamy już cały line-up wydarzenia, organizatorzy udostępnili już także harmonogram godzinowy wszystkich koncertów. Poniżej znajdziesz dokładną rozpiskę występów, z podziałem na dni i sceny. Przygotuj się na pokazy ulubionych gwiazd!

Oficjalnie już pod koniec maja rozpoczął się tegoroczny sezon festiwalowy! Za nami już takie wydarzenia, jak Orange Warsaw Festival, Mystic Festival czy Warsaw Music Festival. Lato jednak dopiero się rozpoczyna, a to oznacza, że czeka nas jeszcze całkiem sporo najróżniejszych muzycznych wydarzeń: letnie trasy koncertowej, występy gwiazd w ramach Dni Miast w całej Polsce, aż w końcu kolejne kultowe festiwale.

Do tego grona od lat już należy Open'er Festival. Wydarzenie odbywa się w tym roku w dniach 1-4 lipca, oczywiście na sprawdzonym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku na aż czterech scenach imprezy zaprezentują się takie muzyczne ikony, jak The Cure, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Calvin Harrix, Kneecap, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Vito Bambino, David Byrne, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska, Sobel czy Zalia.

Znamy już dokładną rozpiskę godzinową wszystkich koncertów. Znajdziesz ją, z podziałem na dni i sceny, poniżej.

Albumy gwiazd popu, na których zagrali gwiazdorzy rocka

DZIEŃ 1: Środa, 1 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

  • 17:30 – Kasia Lins
  • 20:00 – Zara Larsson
  • 22:00 – The xx
  • 00:15 – Florence + The Machine

TENT STAGE

  • 19:00 – Kneecap
  • 21:00 – Matt Berninger
  • 23:10 – David Byrne
  • 01:30 – Vito Bambino

ALTER STAGE

  • 17:00 – Natalia Muianga
  • 20:10 – Viagra Boys
  • 21:50 – Skok
  • 23:45 – Avi
  • 01:15 – JOY (Anonymous)

FLOW STAGE

  • 18:30 – HELA
  • 20:45 – Daniel Godson
  • 22:45 – Dezydery
  • 00:45 – Drabusheyka

Dawid Podsiadło i Sobel wydają wspólną płytę. Specjalny projekt na festiwal Zorza 2027:

Dawid Podsiadło i Sobel
Galeria zdjęć 25

DZIEŃ 2: Czwartek, 2 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

  • 17:00 – Sobel
  • 19:00 – Halsey
  • 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
  • 00:45 – Calvin Harris

TENT STAGE

  • 16:50 – Ralph Kaminski
  • 18:30 – Audrey Nuna
  • 20:50 – IDLES
  • 22:30 – Reneé Rapp
  • 00:15 – Clipse

ALTER STAGE

  • 17:10 – PIXY
  • 19:30 – Don West
  • 21:20 – Kasia Sienkiewicz
  • 23:30 – Daria ze Śląska
  • 01:45 – Bassvictim

FLOW STAGE

  • 18:00 – Błoto
  • 20:20 – Supermodel*
  • 23:00 – Klawo
  • 00:30 – Maks.Tachasiuk

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DZIEŃ 3: Piątek, 3 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

  • 19:00 – Slowdive
  • 21:00 – The Cure
  • 00:30 – Martin Garrix

TENT STAGE

  • 17:00 – Zalia
  • 18:30 – Kaz Bałagane
  • 20:15 – OKI
  • 23:30 – Ethel Cain
  • 01:45 – Sofi Tukker

ALTER STAGE

  • 16:45 – Coals
  • 18:15 – Anna Calvi
  • 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
  • 22:45 – Bokka
  • 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

FLOW STAGE

  • 17:45 - Hyphen Dash
  • 20:10 - Just Mustard
  • 22:45 - Sw@da & Niczos
  • 00:30 - Jehnny Beth

DZIEŃ 4: Sobota, 4 lipca 2026

ORANGE MAIN STAGE

  • 18:15 – Addison Rae
  • 20:00 – Teddy Swims
  • 22:15 – Jennie
  • 00:30 – Peggy Gou

TENT STAGE

  • 17:00 – Sokół
  • 19:00 – LP
  • 21:15 – Jade
  • 23:30 – PinkPantheress
  • 01:30 - Tomora

ALTER STAGE

  • 17:45 - Koza & Kuba Więcek
  • 19:15 – Luvcat
  • 23:00 - Lordofon
  • 02:00 - Horsegiirl

FLOW STAGE

  • 18:30 – Rene
  • 20:30 – Sadie Jean
  • 22:00 – Omasta
  • 00:15 – Łaszewo
Open'er Festival. Jak dobrze znasz historię tego festiwalu?
Pytanie 1 z 10
Gdzie odbyła się pierwsza edycja festiwalu w 2002 roku?