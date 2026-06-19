Open'er Festival 2026 - rozpiska godzinowa. Tak prezentuje się program wydarzenia z podziałem na dni i sceny

Oficjalnie już pod koniec maja rozpoczął się tegoroczny sezon festiwalowy! Za nami już takie wydarzenia, jak Orange Warsaw Festival, Mystic Festival czy Warsaw Music Festival. Lato jednak dopiero się rozpoczyna, a to oznacza, że czeka nas jeszcze całkiem sporo najróżniejszych muzycznych wydarzeń: letnie trasy koncertowej, występy gwiazd w ramach Dni Miast w całej Polsce, aż w końcu kolejne kultowe festiwale.
Do tego grona od lat już należy Open'er Festival. Wydarzenie odbywa się w tym roku w dniach 1-4 lipca, oczywiście na sprawdzonym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku na aż czterech scenach imprezy zaprezentują się takie muzyczne ikony, jak The Cure, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Calvin Harrix, Kneecap, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Vito Bambino, David Byrne, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska, Sobel czy Zalia.
Znamy już dokładną rozpiskę godzinową wszystkich koncertów. Znajdziesz ją, z podziałem na dni i sceny, poniżej.
DZIEŃ 1: Środa, 1 lipca 2026
ORANGE MAIN STAGE
- 17:30 – Kasia Lins
- 20:00 – Zara Larsson
- 22:00 – The xx
- 00:15 – Florence + The Machine
TENT STAGE
- 19:00 – Kneecap
- 21:00 – Matt Berninger
- 23:10 – David Byrne
- 01:30 – Vito Bambino
ALTER STAGE
- 17:00 – Natalia Muianga
- 20:10 – Viagra Boys
- 21:50 – Skok
- 23:45 – Avi
- 01:15 – JOY (Anonymous)
FLOW STAGE
- 18:30 – HELA
- 20:45 – Daniel Godson
- 22:45 – Dezydery
- 00:45 – Drabusheyka
Dawid Podsiadło i Sobel wydają wspólną płytę. Specjalny projekt na festiwal Zorza 2027:
DZIEŃ 2: Czwartek, 2 lipca 2026
ORANGE MAIN STAGE
- 17:00 – Sobel
- 19:00 – Halsey
- 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:45 – Calvin Harris
TENT STAGE
- 16:50 – Ralph Kaminski
- 18:30 – Audrey Nuna
- 20:50 – IDLES
- 22:30 – Reneé Rapp
- 00:15 – Clipse
ALTER STAGE
- 17:10 – PIXY
- 19:30 – Don West
- 21:20 – Kasia Sienkiewicz
- 23:30 – Daria ze Śląska
- 01:45 – Bassvictim
FLOW STAGE
- 18:00 – Błoto
- 20:20 – Supermodel*
- 23:00 – Klawo
- 00:30 – Maks.Tachasiuk
DZIEŃ 3: Piątek, 3 lipca 2026
ORANGE MAIN STAGE
- 19:00 – Slowdive
- 21:00 – The Cure
- 00:30 – Martin Garrix
TENT STAGE
- 17:00 – Zalia
- 18:30 – Kaz Bałagane
- 20:15 – OKI
- 23:30 – Ethel Cain
- 01:45 – Sofi Tukker
ALTER STAGE
- 16:45 – Coals
- 18:15 – Anna Calvi
- 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
- 22:45 – Bokka
- 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
FLOW STAGE
- 17:45 - Hyphen Dash
- 20:10 - Just Mustard
- 22:45 - Sw@da & Niczos
- 00:30 - Jehnny Beth
DZIEŃ 4: Sobota, 4 lipca 2026
ORANGE MAIN STAGE
- 18:15 – Addison Rae
- 20:00 – Teddy Swims
- 22:15 – Jennie
- 00:30 – Peggy Gou
TENT STAGE
- 17:00 – Sokół
- 19:00 – LP
- 21:15 – Jade
- 23:30 – PinkPantheress
- 01:30 - Tomora
ALTER STAGE
- 17:45 - Koza & Kuba Więcek
- 19:15 – Luvcat
- 23:00 - Lordofon
- 02:00 - Horsegiirl
FLOW STAGE
- 18:30 – Rene
- 20:30 – Sadie Jean
- 22:00 – Omasta
- 00:15 – Łaszewo