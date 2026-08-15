Czwarty złoty medal Janowskiego w IMP. Dramat Patryka Dudka

Dramatyczny początek i strata szans Dudka

Ostatni turniej o Indywidualne Mistrzostwo Polski rozpoczął się fatalnie dla Patryka Dudka, który przed zawodami zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji i liczył się w walce o złoty medal. W swoim pierwszym starcie zawodnik KS Apatora Toruń został podcięty przez Bartosza Zmarzlika, co skończyło się groźnym upadkiem. Zmarzlik został wykluczony z powtórki, tracąc szanse na tytuł mistrzowski, a Dudek opuścił stadion w karetce.

W powtórzonym wyścigu Piotr Pawlicki pokonał Krzysztofa Buczkowskiego. Z rywalizacji o złoto odpadł Dudek, a w grze pozostali Kacper Woryna, Maciej Janowski i Piotr Pawlicki. Janowski i Pawlicki pewnie wygrali swoje pierwsze biegi, podczas gdy Woryna zapisał na swoim koncie słabszy występ, kończąc na czwartej pozycji.

Zacięta walka Janowskiego ze Zmarzlikiem

W 11. wyścigu doszło do kluczowego starcia między Janowskim, Woryną i Zmarzlikiem. Bartosz Zmarzlik pewnie triumfował, a Janowski z Woryną toczyli zaciętą rywalizację o drugie miejsce. Janowski na ostatniej prostej zahaczył o motocykl rywala, przez co stracił pozycję na rzecz Pawła Sitka.

Mimo potknięcia Janowski zdołał się zrehabilitować w kolejnym starcie. Zmarzlik kontynuował doskonałą passę, wygrywając kolejne biegi. Woryna notował regularne drugie lokaty, jednak nie zdobył wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się do finału.