Mrozu w Warszawie 8.10.2026 - o której koncert na Torwarze? Jakie piosenki zaśpiewa? Godzina, setlista

"Odpowiedni moment tour"

Mrozu koncertuje! Trasa "Odpowiedni moment tour" promuje siódmy album studyjny artysty, którego zapowiedzią były single "Pół na pół" oraz bijący rekordy popularności duet z Zalią - "Odpowiedni moment". Koncerty to jednak nie tylko prezentacja nowego materiału, ale także powrót do największych przebojów Mroza z ostatnich 15 lat. Koncerty artysty to gwarancja niezwykłego widowiska, pełnego energii i dbałości o każdy muzyczny i wizualny szczegół. 8 października 2026 artysta po raz drugi wystąpi w hali COS Torwar w Warszawie. Mamy informator dla wszystkich uczestników wydarzenia.

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Mrozu - koncert MUZO - Jak nie my to kto

Mrozu - koncert Warszawa 8.10.2026. Godzina koncertu i otwarcia bramek

O godzinie 17:30 na teren obiektu będą mogły wejść osoby z biletami Early Entrance. Wszyscy pozostali posiadacze wejściówek będą wpuszczani do hali pół godziny później, czyli o 18:00. O tej samej porze zacznie się support. Przed główną gwiazdą wieczoru wystąpi DJ Noz. Na Mroza trzeba będzie troszkę poczekać. Według oficjalnego harmonogramu artysta zacznie występ o godzinie 20:00.

Mrozu - koncert Warszawa 8.10.2026. Setlista, lista piosenek

Oto lista utworów, które Mrozu wykonuje na trasie koncertowej "Odpowiedni moment tour"

“Naturally High” “Galacticos” “Lepsze czasy” “Jak nie my to kto” “Napad” “Biały bez” “Za daleko” “Nogi Na Stół” “Nic do stracenia” “Odpowiedni moment” “O czymś innym” “Palę W Oknie” “Miliony monet” “Szerokie Wody” “Anioły” “Nie ma miejsca jak dom” “Pół na pół” “Mówisz i masz” “Bez dwóch zdań” “Złoto” “Wszystko czego chciałem” “Wolne duchy” “Aura” “Supermoce”