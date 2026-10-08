Mrozu w Warszawie 8.10.2026 - o której koncert na Torwarze? Jakie piosenki zaśpiewa? Godzina, setlista

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"Odpowiedni moment tour"
Mrozu koncertuje! Trasa "Odpowiedni moment tour" promuje siódmy album studyjny artysty, którego zapowiedzią były single "Pół na pół" oraz bijący rekordy popularności duet z Zalią - "Odpowiedni moment". Koncerty to jednak nie tylko prezentacja nowego materiału, ale także powrót do największych przebojów Mroza z ostatnich 15 lat. Koncerty artysty to gwarancja niezwykłego widowiska, pełnego energii i dbałości o każdy muzyczny i wizualny szczegół. 8 października 2026 artysta po raz drugi wystąpi w hali COS Torwar w Warszawie. Mamy informator dla wszystkich uczestników wydarzenia.
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Mrozu - koncert Warszawa 8.10.2026. Godzina koncertu i otwarcia bramek
O godzinie 17:30 na teren obiektu będą mogły wejść osoby z biletami Early Entrance. Wszyscy pozostali posiadacze wejściówek będą wpuszczani do hali pół godziny później, czyli o 18:00. O tej samej porze zacznie się support. Przed główną gwiazdą wieczoru wystąpi DJ Noz. Na Mroza trzeba będzie troszkę poczekać. Według oficjalnego harmonogramu artysta zacznie występ o godzinie 20:00.
Mrozu - koncert Warszawa 8.10.2026. Setlista, lista piosenek
Oto lista utworów, które Mrozu wykonuje na trasie koncertowej "Odpowiedni moment tour"
- “Naturally High”
- “Galacticos”
- “Lepsze czasy”
- “Jak nie my to kto”
- “Napad”
- “Biały bez”
- “Za daleko”
- “Nogi Na Stół”
- “Nic do stracenia”
- “Odpowiedni moment”
- “O czymś innym”
- “Palę W Oknie”
- “Miliony monet”
- “Szerokie Wody”
- “Anioły”
- “Nie ma miejsca jak dom”
- “Pół na pół”
- “Mówisz i masz”
- “Bez dwóch zdań”
- “Złoto”
- “Wszystko czego chciałem”
- “Wolne duchy”
- “Aura”
- “Supermoce”