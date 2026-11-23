W niedzielę Atletico Madryt pokonało na wyjeździe Getafe 3:0 w meczu hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Dzięki temu wynikowi trener Diego Simeone odniósł swoje 345. zwycięstwo w tych rozgrywkach i został samodzielnym rekordzistą pod tym względem.

Do niedzieli argentyński szkoleniowiec dzielił pierwsze miejsce w klasyfikacji z Luisem Aragonesem. Simeone osiągnął swój rekordowy wynik w zaledwie 567 spotkaniach, podczas gdy poprzedni lider potrzebował do tego aż 756 meczów.

56-letni Argentyńczyk zapisał na swoim koncie wszystkie wygrane, prowadząc tylko jeden zespół. W madryckim klubie pracuje on nieprzerwanie od 2011 roku.

Po spotkaniu z Getafe szkoleniowiec odniósł się do stylu gry swojej drużyny w rozmowie z hiszpańską stacją Movistar.

„Ciągle mierzymy się z krytyką, że jesteśmy drużyną defensywną, że zawsze gramy tylko po to, żeby się bronić. Nie wygrywa się 345 meczów samą obroną. Czy to w ogóle możliwe?”

Kolejni trenerzy w zestawieniu wszech czasów. Kto zajmuje dalsze miejsca?

Pułap 300 zwycięstw w hiszpańskiej ekstraklasie osiągnął jeszcze tylko Miguel Munoz, który zgromadził 323 wygrane. Czwartą pozycję zajmuje obecnie bezrobotny Ernesto Valverde z dorobkiem 278 zwycięstw. Piąty jest pracujący w Betisie Sewilla Chilijczyk Manuel Pellegrini, który triumfował 273 razy.