Męskie Granie 2026 na żywo w TVP! Widzowie zobaczą m.in. Igora Herbuta, Zalię i Vito Bambino

Niezwykłe trio na scenie!

Tegoroczna Męskie Granie Orkiestra 2026 to prawdziwa mieszanka talentów! Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino – artyści o charakterystycznych głosach i wyrazistych osobowościach scenicznych – połączą siły, by stworzyć występ, który z pewnością zapisze się w historii festiwalu. Ich wspólny singiel "Nareszcie" stał się hymnem tegorocznej trasy, zdobywając już 19 milionów wyświetleń na YouTube i nieustannie podbijając rozgłośnie radiowe. Choć reprezentują różne muzyczne światy, na scenie łączy ich autentyczność i pasja, które porywają publiczność. To właśnie ich koncert będzie kulminacyjnym momentem warszawskiej edycji festiwalu, dostępnym dla widzów w całym kraju dzięki Telewizji Polskiej.

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Zalia - On Air Music Awards 2026

Kto jeszcze wystąpi na Męskim Graniu 2026 w Warszawie?

Koncerty na scenie głównej Męskiego Grania 2026 w Warszawie wystartują już o godzinie 16:00! Publiczność rozgrzeją prawdziwe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na Lotnisku Bemowo pojawią się:

Cinnamon Gum,

Kasia Sienkiewicz,

Abradab/Kaliber 44 (feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2 i Kleszcz),

Ralph Kaminski,

Nosowska.

Wszystkie te występy będą transmitowane w serwisie streamingowym TVP VOD, a ich dostępność utrzyma się przez 24 godziny po zakończeniu transmisji na żywo.

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Męskie Granie 2026 w Telewizji Polskiej

Męskie Granie, sponsorowane przez markę Żywiec, od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i na stałe wpisało się w kalendarz letnich wydarzeń muzycznych. Tegoroczna trasa obejmuje siedem miast i czternaście koncertów, a warszawska edycja odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku. Po raz pierwszy w historii Telewizja Polska pokaże na żywo koncerty Męskiego Grania w telewizji linearnej, stając się tym samym partnerem medialnym tegorocznej trasy. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć atmosfery festiwalu bez wychodzenia z domu!