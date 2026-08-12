Jury powraca do konkursu o Bursztynowego Słowika. To oni ocenią zmagania uczestników!

Powrót jury na Top of the Top Sopot Festival 2026

Decyzja o przywróceniu składu sędziowskiego po blisko dwóch dekadach to znaczący krok, otwierający nowy rozdział w historii konkursu. Bursztynowy Słowik, od lat będący symbolem sopockiej sceny muzycznej, zyska nową, odświeżoną formułę, łączącą doświadczenie ekspertów z głosem publiczności. W tegorocznej edycji o końcowym wyniku zadecyduje sprawiedliwy podział: 50 procent głosów przypadnie profesjonalnemu jury, a pozostałe 50 procent – widzom. To połączenie perspektyw ma na celu wyłonienie artysty, który nie tylko zachwyci ekspertów, ale także porwie serca szerokiej publiczności.

To oni ocenią uczestników konkursu o Bursztynowego Słowika

Do oceny artystów zaproszono postaci o ugruntowanej pozycji i niekwestionowanym autorytecie w polskim przemyśle muzycznym:

Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki ostatnich dekad. Wokalistka i autorka tekstów, od lat konsekwentnie podążająca własną artystyczną drogą. Jej twórczość łączy bezkompromisowość, charakterystyczną wrażliwość i niezwykłą umiejętność opisywania współczesności.

Andrzej Smolik – ceniony producent, kompozytor i multiinstrumentalista, który od lat współtworzy brzmienie polskiej sceny muzycznej. Autor projektów solowych i współprac z czołowymi polskimi artystami, kojarzony z oryginalnością, muzyczną jakością i nieustannym poszukiwaniem nowych brzmień.

Łukasz L.U.C. Rostowski – kompozytor, producent i twórca interdyscyplinarnych projektów, znany z przekraczania gatunkowych granic i łączenia muzyki z innymi dziedzinami sztuki. Jego projekty, w których eksperyment z formą spotyka się z rozbudowaną muzyczną narracją, wnoszą do jury unikalną perspektywę.

Ta trójka, której łączą wieloletnie doświadczenie, niezależność i znaczący wpływ na polską kulturę, ma za zadanie wyłonić zwycięzcę, który najlepiej połączy artystyczną jakość z siłą scenicznego występu.

Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika | Sopot Top of the Top Festival

Bursztynowy Słowik 2026 - kto wystąpi?

W tegorocznym konkursie o Bursztynowego Słowika zmierzą się utalentowani artyści, gotowi zaprezentować swoje umiejętności na scenie Opery Leśnej. O prestiżową nagrodę powalczą:

Ania Karwan

Oceana

Jeremi Sikorski

Jovi

Kuba i Kuba

Kasia Sienkiewicz

Natalia Muianga

EMO i Sarsa

Każdy z nich będzie walczył zarówno o uznanie jury, jak i głosy publiczności. Powrót jury po 18 latach to nie tylko nowa formuła, ale przede wszystkim wzbogacenie konkursu o Bursztynowego Słowika o cenną perspektywę doświadczonych twórców. Z jednej strony merytoryczna ocena Nosowskiej, Smolika i L.U.C.-a, z drugiej – emocjonalny wybór publiczności. Oba głosy będą miały taką samą wagę, decydując o tym, kto zostanie tegorocznym zdobywcą Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2026.