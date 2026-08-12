Sziget Festival 2026 – line-up na 12 sierpnia. Twenty One Pilots, Biffy Clyro i Natasha Bedingfield

Twenty One Pilots zamkną główną scenę

Program Main Stage rozpocznie o godz. 16.00 grupa Giant Rooks. Niemiecki zespół przyciągnie fanów melodyjnego indie rocka i alternatywnego popu. O godz. 17.30 wystąpią Biffy Clyro. Szkocka formacja od lat łączy gitarowe eksperymenty z potężnymi festiwalowymi refrenami. "Many of Horror", "Mountains" czy "Bubbles" mogą należeć do najgłośniej śpiewanych utworów drugiego dnia. Tash Sultana pojawi się na scenie o godz. 19.15. Artystka znana z gry na wielu instrumentach potrafi samodzielnie budować rozbudowane, hipnotyczne kompozycje.

Najważniejszy koncert rozpocznie się o godz. 21.15. Twenty One Pilots przywiozą do Budapesztu widowisko łączące alternatywny rock, pop, rap i elektronikę. Występy Tylera Josepha i Josha Duna słyną z nieoczekiwanych zwrotów, elementów teatralnych i bezpośredniego kontaktu z tłumem.

Natasha Bedingfield uruchomi falę nostalgii

Na Revolut Stage jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń będzie koncert Natashy Bedingfield. Brytyjska wokalistka rozpocznie występ o godz. 19.45. Publiczność z pewnością będzie czekała na "Unwritten". Przebój sprzed ponad 20 lat otrzymał drugie życie dzięki mediom społecznościowym i dziś łączy słuchaczy pamiętających jego premierę z młodszym pokoleniem.

Po niej wystąpi Chet Faker, a o godz. 23.45 scenę przejmie Ashnikko. Artystka łączy pop, rap, elektronikę i prowokacyjny sceniczny wizerunek. Noc zakończy TOMORA. Występ rozpocznie się o godz. 1.30 i potrwa do 2.45.

Argy, HAAi i Yousuke Yukimatsu po zmroku

Na BOLT Night Stage wystąpią WhoMadeWho z hybrydowym setem didżejskim, Argy oraz Omiki. Argy rozpocznie występ o godz. 2.30. W Yettel Colosseum uwagę przyciągną CC!, Tiga, Yousuke Yukimatsu i HAAi. Set Yousuke Yukimatsu zaplanowano od godz. 1.30 do 3.30, natomiast HAAi zamknie scenę występem trwającym do godz. 5.00. Alternatywą będzie Der Klub, gdzie pojawi się między innymi Charlie Sparks. Jego set rozpocznie się o godz. 1.30.

Rock, nostalgia czy nocna elektronika?

Największe tłumy przyciągną zapewne Twenty One Pilots. Warto jednak wcześniej zobaczyć Biffy Clyro, których koncert może należeć do najmocniejszych gitarowych momentów całej edycji. Natasha Bedingfield będzie propozycją dla publiczności szukającej nostalgii i wspólnego śpiewania. Ashnikko wniesie do programu bardziej prowokacyjną energię, a Argy, HAAi i Charlie Sparks zadbają o uczestników, którzy nie zamierzają kończyć dnia po ostatnim koncercie głównej sceny.

Najważniejsze koncerty Sziget Festival 2026 - 12 sierpnia:

Main Stage: Giant Rooks – 16.00, Biffy Clyro – 17.30, Tash Sultana – 19.15, Twenty One Pilots – 21.15.

Revolut Stage: Natasha Bedingfield – 19.45, Chet Faker – 21.45, Ashnikko – 23.45, TOMORA – 1.30.

BOLT Night Stage: WhoMadeWho – 1.00, Argy – 2.30, Omiki – 4.00.

Yettel Colosseum: Tiga – 0.00, Yousuke Yukimatsu – 1.30, HAAi – 3.30.

Drugi dzień Sziget może mieć dwa finały. Pierwszym będzie wielkie widowisko Twenty One Pilots. Drugim – elektroniczna podróż kończąca się dopiero o świcie.

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