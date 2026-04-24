Jest hymn Męskiego Grania 2026! Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wydali "Nareszcie"

Trzy muzyczne osobowości na jednej scenie

Trasa Męskie Granie to prawdziwe święto polskiej muzyki. Jej zwieńczeniem zawsze są koncerty Męskie Granie Orkiestry. W tym roku w jej składzie znalazła się trójka wyjątkowych scenicznych osobowości o niezwykle charakterystycznych głosach – Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Mimo że różni ich repertuar i muzyczna droga, łączy ich energia, którą z pewnością poczują uczestnicy trasy Męskie Granie.

Znany z niezwykłej wrażliwości Igor Herbut podbił serca publiczności w ubiegłym roku, debiutując w Męskie Granie Orkiestrze 2025, gdy hymnem trasy był singiel „To bardzo ziemskie”. Vito Bambino dołącza do zespołu już po raz trzeci. Do tej pory na scenach trasy dawał z siebie absolutnie wszystko, porywając tłumy swoimi interpretacjami znanych polskich utworów. Był członkiem jednych z najbardziej popularnych orkiestr – razem z Darią Zawiałow i Dawidem Podsiadło nagrał utwór "I ciebie też, bardzo", a z Igo i Mrozem – "Supermoce". W tym roku do orkiestry dołączy jeszcze tegoroczna debiutantka – Zalia, uznawana przez wielu za objawienie polskiej sceny muzycznej.

Zalia - On Air Music Awards 2026

"Nareszcie!" - singiel Męskie Granie Orkiestry 2026

Autorami słów są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a w pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński. Na trasie wokalistom towarzyszyć będą Kamil Pater i Leon Krześniak jako dyrektorzy muzyczni, a także: Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys (klawisze), Tomek Świerk (klawisze), Przemek Świerk (gitara), Bartek Malik (bębny) oraz Janek Dąbrówka (perkusjonalia).

10

"Tegoroczny singiel ma w sobie wiele pozytywnej energii i wierzymy, że doskonale sprawdzi się na trasie przed wielotysięczną publicznością – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec. – To oczywiście jednak tylko wisienka na torcie, bo orkiestra pracuje nad całym programem na Męskie Granie 2026 – sami nie możemy się doczekać tego, by zobaczyć, jak zinterpretują ważne dla nich utwory z kanonu polskiej muzyki – dodaje Nowakowska-Postolko."

Teledysk do "Nareszcie" już w sieci!

"Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem… Nareszcie!" – ten fragment singla stanowi punkt wyjścia do opowiadanej w teledysku historii. Mężczyzna, kierowany nieopisanym przeczuciem, wychodzi z warsztatu i zaczyna biec przed siebie. Także stojąca na przystanku dziewczyna nagle zrywa się do biegu. Widzimy ich przedzierających się przez miasto – każde inną drogą, ale przy aplauzie przechodniów. Aż w końcu, popychani przez nieokreśloną energię, spotykają się na koncercie Męskie Granie Orkiestry 2026, gdzie wpadają sobie w ramiona. Ta niezwykle energetyczna opowieść została stworzona przez reżysera Piotra Matejkowskiego. Już teraz można ją oglądać na kanale YouTube trasy Męskie Granie.

