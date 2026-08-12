Hejnał, ale to Twenty One Pilots! Niespodzianka w Poznaniu w ramach BitterSweet Festival

BitterSweet Festival to stosunkowo świeży projekt w świecie letnich polskich festiwali muzycznych, Jego pierwsza edycja odbyła się raptem w ubiegłym roku, już wtedy jednak przyciągną dość imponujący tłum. Ogólne założenie BitterSweet Festival to oparcie się na nostalgii do brzmień typowych dla lat 2000. oraz chęć poznania tych wykonawców i wykonawczy, którzy i które dopiero definiują przyszłość sceny muzycznej. Już w 2025 roku w Poznaniu, gdzie organizowana jest impreza, wystąpiły takie ikony, jak Nelly Furtado, Taco Hemingway, Hurts, Empire of the Sun, Post Malone czy Julia Wieniawa.

Mrozu - koncert MUZO - Jak nie my to kto

Tak bawiła się publiczność na BitterSweet Festival 2025 - zobacz zdjęcia:

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Dość szybko po pierwszej edycji okazało się, że wydarzenie powróci także w 2026 roku. Tym razem BitteSweet Festival odbywa się w dniach 13-15 sierpnia na terenie Parku Cytadela w Poznaniu. Także i tym razem organizatorom udało się zaprosić naprawdę duże nazwiska, dzięki czemu na festiwalu zagrają m.in. Robbie Williams, Gorillaz, Jessie J, Rita Ora, Lorde, Becy Hill, Ciara, Tom Odell, Mrozu czy Twenty One Pilots.

Rozgrzewka przed występem Twenty One Pilots na BitterSweet Festival w Poznaniu

Nieoczekiwanie dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania, w szczególny i dość zaskakujący sposób organizatorzy postanowili podgrzać atmosferę przed tegorocznym BitterSweet Festival.

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, że w minionych dniach w stolicy województwa wielkopolskiego doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Tuż po granym tradycyjnie, codziennie o godzinie 12:00 z wieży renesansowego Ratusza na Starym Rynku, słynnym "Hejnale Poznańskim" wykonujący go trębacz zaintonował... Stressed Out, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Twenty One Pilots!

Wideo, przedstawiające ten moment pojawiło się na oficjalnych kontach BitterSweet Festival w mediach społecznościowych, podpisane słowami: "Hejnał zamienia się w Stressed Out. To chyba znaczy, że BitterSweet zaczyna się w tym tygodniu". Sprawdź wideo poniżej!

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