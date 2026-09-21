"Matka chrzestna muzyki punk" na Open'er Festival 2027! Ogłoszenie zachwyciło fanów

Już w sierpniu organizatorzy Open'er Festivalu zdecydowali się ogłosić pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji. Tym samym stało się jasne, że w 2027 roku do Gdyni zawita Tame Impala. Kolejne informacje nadeszły miesiąc później. Dokładnie w poniedziałek 21 września, już od rana, z obozu Open'era zaczęły nadchodzić nowe ekscytujące wieści.

Na pierwszy ogień poszło ogłoszenie amerykańskiego artysty sombra jako headlinera czwartku. Kolejno stało się jasne, że na imprezę, jednak tym razem w roli głównej gwiazdy, powróci Raye, która wystąpi w sobotę. W piątek zaś na Orange Main Stage wystąpią ikony współczesnych brzmień indie rockowych - The Neighbourhood. Okazało się, że to nie koniec dobrych wieści dla fanów i fanek tych bardziej gitarowych klimatów!

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Patti Smith zagra na Open'er Festival 2027!

Na headlinerach poniedziałkowe ogłoszenia się nie skończyły. Poznaliśmy także pierwszą gwiazdę Tent Stage. Okazuje się, że na przyszłorocznym Open'er Festivalu 2027 zagra prawdziwa ikona, nazywana "matką chrzestną muzyki punk" Patti Smith!

Artystka wraz ze swoim kwartetem wystąpi właśnie na Tent Stage w czwartek 1 lipca! Przypominamy, że do tej pory Patti Smith zagrała w naszym kraju pięć razy, z czego ostatni raz niemal dekadę temu - w 2017 roku w ramach Festiwalu Legend Rocka.

BILETY na Open'er Festival 2027

Wciąż jeszcze można zakupić bilety w ramach tury 'Early Birds'. Potrwa ona do godziny 11:59 23 września. Co ważne, organizatorzy wprowadzili w tym roku nowość w postaci karnetów dwudniowych na dowolne połączone dni, a nie tylko na weekend. Poniżej zestawienie cen wejściówek z różnych etapów.

Ceny biletów w fazie Early Bird

Karnet na 4 dni – 1019 zł

Karnet na 2 dni – 769 zł

Wejściówka jednodniowa – 515 zł

Karnet 4-dniowy z opcją pola namiotowego – 1289 zł

Karnet 2-dniowy z opcją pola namiotowego – 949 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Ceny wejściówek w fazie Regular (od 23 września 2026 do 9 czerwca 2027)

Karnet na 4 dni – 1185 zł

Karnet na 2 dni – 855 zł

Wejściówka jednodniowa – 565 zł

Karnet 4-dniowy z opcją pola namiotowego – 1455 zł

Karnet 2-dniowy z opcją pola namiotowego – 1035 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

Ceny biletów w fazie Final Call (od 9 czerwca 2027)

Karnet na 4 dni – 1235 zł

Karnet na 2 dni – 905 zł

Wejściówka jednodniowa – 595 zł

Należy doliczyć 5% opłaty serwisowej.

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