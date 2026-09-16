Jarmark Świętego Michała w Żaganiu. Trzy dni muzyki, tradycji i wielkich gwiazd

Tradycja, która sięga średniowiecza

Choć program tegorocznego wydarzenia zdecydowanie patrzy w stronę współczesnej muzyki i rozrywki, sam Jarmark Świętego Michała ma historię liczoną w stuleciach. Jego początki sięgają XIV wieku. Żagań znajdował się wówczas na ważnym szlaku handlowym, nazywanym „traktem solnym”, co sprzyjało rozwojowi lokalnego handlu. Właśnie wtedy zaczęto organizować doroczne targi przypadające na 29 września, czyli dzień świętego Michała.

Dzisiejszy jarmark jest współczesną kontynuacją tej tradycji. Historyczny charakter wydarzenia spotyka się tu z koncertami, gastronomią, rękodziełem i atrakcjami dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Dzięki temu wrześniowy weekend w Żaganiu jest jednocześnie okazją do poznania historii miasta i spędzenia czasu przy muzyce.

Złoty MaszkarON symbolem jubileuszu

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tegorocznej edycji będzie złoty MaszkarON. Inspiracją dla niego stał się tajemniczy element architektoniczny znajdujący się na elewacji pałacu książęcego. Związany z miejską legendą maszkaron został symbolem jubileuszowej odsłony wydarzenia, a hasło „MaszkarON!” będzie towarzyszyć tegorocznemu jarmarkowi.

Pałac książęcy pozostaje zresztą jednym z najważniejszych punktów Żagania i naturalnym tłem dla imprezy. W jego sąsiedztwie pojawią się kolorowe stoiska z rękodziełem, lokalnymi produktami oraz jedzeniem. Nie zabraknie także lunaparku, który z pewnością przyciągnie najmłodszych uczestników. Diabelski młyn i inne atrakcje pozwolą spojrzeć na jarmark z nieco innej perspektywy.

ESKA Music Tour dołącza do jarmarku

Największą atrakcją tegorocznego wydarzenia będzie jednak muzyka. ESKA Music Tour pojawi się w Żaganiu, a na scenach zaprezentują się artyści reprezentujący różne pokolenia i gatunki.

W piątek, 18 września, publiczność usłyszy Zalię, Fisz Emade Tworzywo, Kaz Bałagane oraz Skytecha. Sobota będzie należała do Mr. Polski, Ich Troje i DJ Barthezza.

Finał zaplanowano na niedzielę. Tego dnia wystąpią Halina Frąckowiak z zespołem, Sztywny Pal Azji oraz Edyta Górniak. To właśnie niedzielny zestaw zapowiada wyjątkową podróż przez kilka dekad polskiej muzyki.

Korowód otworzy święto miasta

Zanim jednak zabrzmią pierwsze koncertowe dźwięki, mieszkańcy i goście będą mogli wziąć udział w uroczystym korowodzie. Przejdzie on ulicami Skarbową, przez pl. Wolności i Rynek, następnie ulicami Keplera, Długą, Bracką, przez pl. Słowiański i Szprotawską.

Po korowodzie zaplanowano Wielki Bankiet dla Mieszkańców Żagania. Gospodarzami wydarzenia będą burmistrz Sławomir Kowal oraz Master Chef Krzysztof Bigus.

Program Jarmarku Świętego Michała 2026

Piątek, 18 września:

Zalia

Fisz Emade Tworzywo

Kaz Bałagane

Skytech

Sobota, 19 września:

Mr. Polska

Ich Troje

DJ Barthezz

Niedziela, 20 września:

Halina Frąckowiak z zespołem

Sztywny Pal Azji

Edyta Górniak

Autor: Materiały promotora/ Materiały prasowe

Żagań zaprasza na wyjątkowy weekend

Jarmark Świętego Michała po raz kolejny połączy to, co w Żaganiu najważniejsze: historię miasta, lokalną tradycję i wspólne świętowanie. Tym razem do tej mieszanki dołączy także ESKA Music Tour i mocno koncertowy program.

Od 18 do 20 września na mieszkańców i gości czekają trzy dni pełne muzyki, smaków, zakupów, rodzinnych atrakcji i wydarzeń, które pozwolą poczuć wyjątkową atmosferę Żagania. Jubileuszowa edycja z MaszkarON-em w roli głównej zapowiada się jako weekend, który warto wpisać w imprezowy kalendarz!

Tekst sponsorowany