Irlandia NIE wróci na Eurowizję. Izrael wciąż powodem bojkotu konkursu. "Stanowisko pozostaje niezmienione"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-09-17 14:33

Europejska Unia Nadawców ma problem. Bojkot Konkursu Piosenki Eurowizji dalej trwa. Po tym jak holenderski nadawca AVROTROS ogłosił, że nie wróci w 2027 roku, taką samą decyzję przekazała telewizja RTÉ. Jak czytamy w komunikacie, dla Irlandii nie ma miejsca na Eurowizji, jeśli Izrael będzie brał udział w czasie wojny na Bliskim Wschodzie.

Eurowizja 2027 bez Irlandii

Choć organizatorzy przedstawili listę zmian, jakie zostaną wprowadzone na Eurowizji 2027, dla bojkotujących państw wydaje się być to niewystarczające. Argument jest prosty: główny powód ich wycofania dalej nie został rozwiązany. Pomimo sprzeciwu wielu fanów, widzów, organizacji i dziennikarzy, Izrael weźmie udział w nadchodzącym Konkursie Piosenki Eurowizji w Bułgarii. Dla irlandzkiej telewizji RTÉ oznacza to jedno - kontynuację bojkotu. 17 września br. ukazał się oficjalny komunikat. 

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Eurowizja 2027 nad Morzem Czarnym. Impreza odbędzie się w Burgas

Oficjalne stanowisko RTÉ 

Irlandzka telewizja publiczna wyjaśniła, dlaczego nie weźmie udziału w Eurowizji 2027:

RTÉ potwierdza dziś, że jego stanowisko w sprawie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji pozostaje niezmienione. RTÉ nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 ani nie będzie transmitować tego wydarzenia. RTÉ uważa, że udział Irlandii nie może być uzasadniony w obliczu przerażającej i wciąż trwającej utraty życia w Gazie oraz panującego tam kryzysu humanitarnego, który nadal naraża życie tak wielu cywilów. RTÉ pozostaje również głęboko zaniepokojone nieustającym odmawianiem niezależnym dziennikarzom z zagranicy dostępu do tego terytorium - czytamy na stornie internetowej RTÉ.

Eurowizja 2026: Izrael - Noam Bettan
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Eurowizja 2027 - kiedy i gdzie?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Miastem-gospodarzem został czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria jest gospodarzem Eurowizji 2027 jako zwycięzca tegorocznej, jubileuszowej edycji z utworem "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Udział na razie potwierdziło 26 krajów, w tym Polska. W konkursie zadebiutuje Kanada.

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