Podpalenie w Grodkowie. 60-latek aresztowany za atak na partnerkę

Interwencja służb ratunkowych w Grodkowie

W połowie sierpnia 2026 roku na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o mieszkance Grodkowa, która potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Z otrzymanych informacji wynikało, że 49-letnia kobieta posiada na ciele liczne rany powstałe w wyniku oparzeń. Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby ratunkowe, aby udzielić poszkodowanej niezbędnego wsparcia. Kobieta miała poparzone plecy, ramiona oraz klatkę piersiową, a ze względu na stan zdrowia została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.

Działania policjantów z Brzegu i Grodkowa

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że do powstania obrażeń u 49-latki nie doszło w sposób przypadkowy. Mundurowi z Komisariatu Policji w Grodkowie oraz kryminalni z komendy w Brzegu rozpoczęli szczegółowe czynności, które miały wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca incydentu, zabezpieczyli ślady oraz skupili się na poszukiwaniu świadków mogących mieć wiedzę o zajściu. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy pozwolił na stwierdzenie, że za uszkodzenie ciała kobiety odpowiedzialny jest jej partner.

Areszt i zarzuty dla 60-letniego mieszkańca regionu

Śledczy z Brzegu zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który w chwili interwencji znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że mieszkaniec regionu miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Z policyjnych ustaleń wynika, że między parą wywiązała się awantura, w trakcie której 60-latek oblał swoją partnerkę łatwopalną cieczą i doprowadził do jej podpalenia. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełniony czyn grozi mu teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl