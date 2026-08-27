Zatrzymanie w Nowym Dworze Gdańskim. Policjanci znaleźli w Audi ponad 10 kg narkotyków

Akcja policji na stacji benzynowej w Nowym Dworze Gdańskim

Funkcjonariusze z Elbląga ustalili dane młodego mężczyzny podejrzewanego o podpalenie zaparkowanego samochodu. Do jego ujęcia doszło po północy 25 sierpnia 2026 roku, gdy policjanci zauważyli go w pojeździe poruszającym się drogą ekspresową S7 w stronę Gdańska. Mundurowi śledzili auto i zdecydowali się na jego zatrzymanie na stacji benzynowej w Nowym Dworze Gdańskim, korzystając przy tym ze wsparcia miejscowych policjantów. Podczas działań z Audi A3 próbował uciekać 25-latek, który został jednak szybko zatrzymany i doprowadzony do radiowozu w kajdankach.

Narkotyki i niebezpieczne narzędzia w Audi A3

W pojeździe oprócz 25-latka znajdowała się 21-letnia kobieta oraz 16-letni chłopak. Policjanci przeprowadzili szczegółowe przeszukanie samochodu, podczas którego zabezpieczyli prawie 700 gramów mefedronu oraz ponad 10 kilogramów klefedronu. Wewnątrz auta znaleziono również inne substancje, które mogły być wykorzystywane do produkcji środków odurzających. Funkcjonariusze ujawnili dodatkowo zestaw niebezpiecznych przedmiotów, w tym maczety, noże, pałki teleskopowe oraz kij baseballowy.

Konsekwencje prawne i tymczasowy areszt

W trakcie przesłuchania 16-latek przyznał się do podpalenia zaparkowanego pojazdu, o które był wcześniej podejrzewany. Okazało się, że nastolatek był uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, do którego został ostatecznie odwieziony, a dokumentacja w jego sprawie trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Zatrzymany 25-latek, który był poszukiwany do odbycia rocznej kary więzienia i notowany wcześniej za posiadanie narkotyków, usłyszał zarzuty. W dniu 27 sierpnia 2026 roku sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl