UEFA wstrzymuje bojkot rozgrywek FIFA. Co z mistrzostwami w Polsce?

Zagrożenie dla turnieju zażegnane

Decyzja o wstrzymaniu bojkotu oznacza, że planowane w Polsce kobiece mistrzostwa świata do lat 20 mogą odbyć się zgodnie z terminarzem. Turniej zaplanowano w dniach od 5 do 27 września 2026 roku. Spotkania zostaną rozegrane w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz Łodzi.

Zmiana decyzji Unii Europejskich Związków Piłkarskich nastąpiła po spotkaniu stowarzyszeń w Monako. UEFA otrzymała pisemne zapewnienie od FIFA o trwałym wycofaniu projektu FIFA Forward Enterprise. W oświadczeniu europejskiej centrali zaznaczono, że pomysł ten nie powróci pod żadną inną nazwą ani strukturą.

„Stanowisko to będzie podlegać stałemu przeglądowi i może zostać niezwłocznie zmienione, jeśli będą tego wymagać okoliczności”

Spór o prywatne inwestycje w FIFA

Bojkot ze strony UEFA był reakcją na plany szefa FIFA Gianniego Infantino, który chciał stworzyć firmę odpowiedzialną za organizację mistrzostw świata wycenianą na 20 miliardów dolarów. Projekt zakładał oddanie 20 procent udziałów w ręce prywatnych inwestorów. Koncepcja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem nie tylko UEFA, ale również konfederacji CONCACAF oraz AFC.

Sprawa ma też wymiar prawny, ponieważ UEFA szykuje w szwajcarskim sądzie pozew przeciwko szefowi Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Złożono również wniosek w sądzie na Manhattanie o udostępnienie dokumentów funduszu Thrive Capital Management, który miał być zaangażowany w komercjalizację rozgrywek FIFA.