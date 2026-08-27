Losowanie drabinki US Open. Z kim zagra Iga Świątek?

Droga Polek w nowojorskim turnieju

Rozstawiona z ósmym numerem Iga Świątek zainauguruje wielkoszlemowe zmagania od pojedynku z klasyfikowaną na 82. pozycji Xiyu Wang. Reprezentantka Polski posiada z Chinką korzystny bilans bezpośrednich spotkań, wygrywając oba dotychczasowe mecze. W przypadku awansu najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Nadią Podoroską z Argentyny lub Szwajcarką Simoną Waltert. Pierwszą potencjalną rozstawioną rywalką może być Czeszka Marie Bouzkova w trzeciej rundzie, natomiast w ewentualnym ćwierćfinale czeka ją starcie z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną.

Pozostałe polskie zawodniczki również poznały swoje drabinki na starcie nowojorskiej rywalizacji. Maja Chwalińska, grająca z numerem 20., zmierzy się z utytułowaną amerykańską deblistką Taylor Townsend, która zajmuje 95. miejsce w zestawieniu. Magdalena Fręch wylosowała czternastą rakietę turnieju, rozstawioną Amerykankę Ivę Jovic. Z kolei Magda Linette rozpocznie zmagania od spotkania z tenisistką z kwalifikacji, a jeśli obie Polki wygrają pierwsze mecze, to spotkają się w drugiej rundzie. W czwartek o główną drabinkę zagra w decydującej rundzie kwalifikacji Martyna Kubka.

Z kim zagra Hubert Hurkacz?

W rywalizacji mężczyzn notowany aktualnie na 46. pozycji w rankingu Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dzumhurem. Przeciwnik polskiego zawodnika plasuje się obecnie na 103. miejscu w światowym zestawieniu. Jeśli Polak awansuje dalej, w drugiej rundzie może czekać na niego rozstawiony z numerem ósmym reprezentant gospodarzy Ben Shelton. Warto przypomnieć, że polski tenisista jeszcze nigdy w swojej karierze nie zdołał przebrnąć drugiej rundy podczas zmagań w Nowym Jorku.

Nieco inne losowanie miał drugi z naszych reprezentantów, klasyfikowany na 72. lokacie Kamil Majchrzak. Polak w swoim pierwszym spotkaniu skrzyżuje rakiety z 78. zawodnikiem na liście, Serbem Hamadem Medjedoviciem. Ewentualne zwycięstwo otworzy mu drogę do rywalizacji z reprezentantem Monako, grającym z numerem 22. Valentinem Vacherotem. Turniej główny rusza już w niedzielę 30 sierpnia, a tytułów w singlu bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz. Finały kobiet i mężczyzn zaplanowane są odpowiednio na 12 i 13 września, a Świątek była tu najlepsza w 2022 roku.