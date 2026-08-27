Aryna Sabalenka w Nowym Jorku na imprezie sponsora. Białorusinka zachwyciła w prześwitującej kreacji

Spis treści Odważna stylizacja Aryny Sabalenki przed startem rywalizacji w Nowym Jorku

Ostatnie miesiące nie były udane dla Aryny Sabalenki na światowych kortach. Białorusinka szybko żegnała się z rywalizacją w prestiżowych turniejach w Toronto oraz Cincinnati. Podobne rozczarowania spotkały ją wcześniej podczas gry na kortach ziemnych i trawiastych. Liderka światowego zestawienia stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem. Niebawem startuje nowojorski US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu, co oznacza również walkę o utrzymanie puli 2000 punktów rankingowych i fotela liderki.

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Słabsza dyspozycja sportowa w żadnym stopniu nie osłabiła entuzjazmu tenisistki w mediach społecznościowych. Aryna Sabalenka wciąż chętnie dzieli się z kibicami kadrami ze swojego prywatnego życia, publikując relacje z wypoczynku oraz spotkań towarzyskich. Tym razem na jej instagramowym profilu zagościły fotografie z eventu zorganizowanego w Nowym Jorku. Jak wynika z udostępnionych materiałów, sportsmenka uświetniła swoją obecnością wydarzenie w luksusowym butiku Material Good, zlokalizowanym w modnej dzielnicy SoHo.

Szczególną uwagę obserwatorów przykuła niezwykle odważna stylizacja. Urodzona w Mińsku tenisistka zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni wykonanej z koronki, która w wielu miejscach mocno prześwitywała, podkreślając jej figurę. Efektowny wizerunek dopełniały starannie dobrane dodatki w postaci biżuterii i eleganckich, czarnych butów na wysokim obcasie. Sama zainteresowana w sieci określiła to wydarzenie jako „najbardziej efektowną noc w Nowym Jorku”, a w trakcie imprezy towarzyszył jej ukochany, Georgios Frangulis.

Odważna stylizacja Aryny Sabalenki przed startem rywalizacji w Nowym Jorku

Aryna Sabalenka zdążyła już zameldować się na kortach tegorocznego US Open, choć w dość nieoczekiwanej formule. Zagrała w turnieju par mieszanych, tworząc duet z samym Novakiem Djokoviciem. Przygoda tej pary zakończyła się jednak błyskawicznie – odpadli w pierwszej rundzie, ulegając po super tie-breaku duetowi Siniakova/Patten (4:1, 2:4, 2-10). W rywalizacji singlowej obronę zeszłorocznego trofeum rozpocznie od starcia z reprezentantką Kolumbii, Camilą Osorio.