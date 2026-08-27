Losowanie drabinki US Open. Z kim zagrają Polacy na nowojorskich kortach?

Polacy poznali rywali w US Open

Iga Świątek w pierwszej rundzie prestiżowego nowojorskiego turnieju zmierzy się z chińską tenisistką Xiyu Wang. Oprócz liderki kobiecego tenisa, na twardych kortach w Stanach Zjednoczonych zaprezentują się trzy inne Polki. Maja Chwalińska skrzyżuje rakiety z amerykańską zawodniczką Taylor Townsend, co stanowi dla niej duże sportowe wyzwanie. Magdalena Fręch powalczy o awans z Ivą Jovic, a Magda Linette musi poczekać na wyłonienie swojej przeciwniczki z fazy kwalifikacyjnej.

W drabince męskiej głównego turnieju znalazło się dwóch reprezentantów Polski, którzy znają już swoich oponentów. Najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz rozpocznie amerykańskie zmagania od pojedynku, w którym jego rywalem będzie Bośniak Damir Dzumhur. Z kolei Kamil Majchrzak na inaugurację turnieju wielkoszlemowego spotka się na korcie z Hamadem Medjedoviciem. Fani tenisa nad Wisłą mogą zatem liczyć na sporo sportowych emocji już od samego początku rywalizacji.

Kiedy ruszają mecze pierwszej rundy?

Zmagania w głównej drabince nowojorskiej imprezy wystartują oficjalnie w niedzielę 30 sierpnia. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali, że spotkania otwierające turniej zostaną rozegrane w ciągu trzech pierwszych dni. Finałowy pojedynek w grze pojedynczej kobiet zaplanowano na 5 września. Panowie o najważniejsze trofeum i mistrzowski tytuł powalczą zaledwie jeden dzień później.

Tytułów wywalczonych w poprzedniej edycji imprezy wielkoszlemowej będą bronić bardzo utytułowani zawodnicy. W singlu pań na najwyższym stopniu podium stanęła przed rokiem Białorusinka Aryna Sabalenka. Wśród mężczyzn mistrzowskiego trofeum bronić będzie utalentowany hiszpański tenisista Carlos Alcaraz. Obiekty w Nowym Jorku po raz kolejny ugoszczą światową czołówkę, która stoczy zacięty bój o wielkoszlemową chwałę.