Leon Thomas wystąpi w Polsce. Kiedy i gdzie koncert zwycięzcy nagrody Grammy?

Leon Thomas w Polsce 2026. Data, miejsce, bilety

Leon Thomas przyjeżdża do Polski w szczytowym momencie swojej kariery. Jego płyta "MUTT", która przyniosła mu statuetkę Grammy 2026 za Najlepszy album - R&B (obok nagrody za Najlepsze wykonanie - R&B tradycyjne, przyznaną pochodzącej z "MUTT" piosence "VIBES DON'T LIE") został okrzyknięty przez krytyków jednym z najbardziej autentycznych i odważnych wydawnictw ostatnich lat. 12 marca w Warszawie w klubie Stodoła artysta rozpali publiczność do czerwoności. Bilety można znaleźć na stronie Ticketmaster.

ZOBACZ TAKŻE: Alicja Szemplińska musiała walczyć z wytwórniami! "Pray" na Eurowizję 2026 to efekt jej walki o siebie

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Leon Thomas w Polsce 2026. Co zaśpiewa?

Leon Thomas, znany z niezwykłej muzykalności (gra na gitarze, basie i pianinie), łączy w swojej twórczości klasyczny soul z psychodelicznym R&B, tworząc na scenie hipnotyzujące widowisko. Podczas warszawskiego koncertu fani usłyszą materiał z nagrodzonego albumu "MUTT" oraz jego rozszerzonej wersji "HEEL". Nie zabraknie też piosenek z wydanego w 2023 roku albumu "Electric Dusk". Najnowszym tytułem w dorobku Leona Thomasa jest EP-ka "PHOLKS", która łączy groove funku, złotą erę R&B i buntowniczą energię klasycznego rocka, oddając hołd takim ikonom jak Michael Jackson, Prince czy George Clinton.

Kim jest Leon Thomas?

Leon Thomas wychował się na Brooklynie. Pierwsze kroki na scenie stawiał na Broadwayu jako aktor dziecięcy. Później udzielił głosu jednej z postaci w serialu animowanym "The Backyardigans" Nick Jr. oraz zagrał w produkcji Nickelodeon "Victoria znaczy zwycięstwo" – za tę rolę otrzymał nominację do NAACP Image Award. W 2012 zadebiutował jako artysta muzyczny mixtape’em "Metro Hearts". Napisał kilka utworów na album "Yours Truly" swojej koleżanki z planu "Victorii…", Ariany Grande. Produkował dla takich artystów jak Babyface, Rick Ross czy Post Malone. Za współpracę z SZA przy utworze "Snooze" otrzymał nagrodę Grammy. W 2022 podpisał kontrakt z labelem EZMNY Records, którego właścicielem jest Ty Dolla $ign.