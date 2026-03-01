Sanremo 2026 - znamy zwycięzcę. Sal Da Vinci wygrywa Festiwal Piosenki Włoskiej

76. Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo odbył się w dniach 24-28 lutego 2026 roku. Konkurs przesunięto z uwagi na organizację przez Włochy tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Współgospodynią Sanremo wraz z jego dyrektorem Carlo Contim została gwiazda włoskiej muzyki i ceremonii otwarcia ZIO w Mediolanie, Laura Pausini. Po pięciu emocjonujących wieczorach i skomplikowanym głosowaniu znamy werdykt.

Włosi wybrali hit wszystkich hitów. Oto zwycięzca Sanremo 2026

Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 30 uczestników. Natychmiast po premierze piosenek wszystkie z nich zaczęły okupować najwyższe miejsca na platformie Spotify we Włoszech, a kilka podbiło serca użytkowników mediów społecznościowych. Podczas kolejnych wieczorów głosy oddawali dziennikarze, jury stacji radiowych i telewidzowie, by wyłonić ostateczne "Top 5". Tam głosowanie ruszyło od nowa i w proporcji 33:33:34 wskazało zwycięski utwór.

Zwycięzcą Sanremo 2026 został Sal Da Vinci z tanecznym utworem "Per sempre sì". Zaledwie 0,3 pp. mniej głosów otrzymał zwycięzca głosowania SMS, raper Sayf. Podium uzupełnia Ditonellapiaga, a tuż za nią znaleźli się weterani festiwalu - Arisa oraz Fedez i Marco Masini.

Sal Da Vinci - czy pojedzie na Eurowizję?

Zgodnie z zasadami, zwycięzca Sanremo automatycznie otrzymuje prawo reprezentowania Włoch w Konkursie Piosenki Eurowizji. Od kilku lat telewizja RAI wymaga, by wszyscy uczestnicy zainteresowani pojechaniem na międzynarodowe widowisko złożyli taką deklarację jeszcze przed festiwalem.

Oficjalnie nie wiemy póki co, czy Sal Da Vinci weźmie udział w Eurowizji 2026. Artysta zasugerował jednak w wywiadach, że jest zainteresowany wyjazdem do Wiednia. Jeśli w najbliższych dniach zrezygnuje z tego prawa lub już to zrobił - RAI wskaże reprezentanta spośród pozostałych uczestników festiwalu. Rok temu raper Olly zrzekł się biletu do Bazylei i na Eurowizję trafił zdobywca drugiego miejsca, Lucio Corsi.

Najlepszy debiut i cover, nagrody specjalne

Poza głównymi zmaganiami w ramach Sanremo 2026 odbył się też konkurs dla debiutantów. W ścisłym finale 19-letni Nicolò Filippucci z balladą "Laguna" pokonał Angelicę Bove w stosunku głosów 61:39. Chłopak zgarnął aż 75% poparcia widowni.

Czwarty wieczór - koncert coverów - podobnie jak w ubiegłym roku nie wpływał na generalną klasyfikację Sanremo. Największe poparcie prasy, radia i telewidzów zdobyła Ditonellapiaga. Wokalistka w duecie z Tonym Pitonym wykonała "This lady is a tramp" z musicalu "Babes in arms". W finale odebrała też nagrodę specjalną za najlepszą kompozycję.

Oddzielnie przyznawaną Nagrodę Krytyków im. Mii Martini w tym roku otrzymał Fulminacci. Nagroda dziennikarzy trafiła do Sereny Brancale, a nagroda za najlepszy tekst - do Fedeza i Marco Masiniego.

Sanremo 2026 - pełne wyniki

Finalna klasyfikacja 76. Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo prezentuje się następująco. Ścisła piątka festiwalu:

1. Sal Da Vinci - Per sempre sì - 22,2%

2. Sayf - Tu mi piaci tanto - 21,9%

3. Ditonellapiaga - Che fastidio - 20,6%

4. Arisa - Magica favola - 18,9%

5. Fedez i Marco Masini - Male necessario - 18,5%

Pozostali w rankingu:

6. Nayt - Prima che

7. Fulminacci - Stupida sfortuna

8. Ermal Meta - Stella stellina

9. Serena Brancale - Qui con me

10. Tommaso Paradiso - I romantici

11. LDA i Aka 7even - Poesie clandestine

12. Luchè - Labirinto

13. Bambole di pezza - Resta con me

14. Levante - Sei tu

15. J-Ax - Italia Starter Pack

16. Tredici Pietro - Uomo che cade

17. Samurai Jay - Ossessione

18. Raf - Ora e per sempre

19. Malika Ayane - Animali notturni

20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta i Colombre - La felicità e basta

22. Michele Bravi - Prima o poi

23. Francesco Renga - Il meglio di me

24. Patty Pravo - Opera

25. Chiello - Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini - Voilà

27. Dargen D'Amico - AI AI

28. Leo Gassmann - Naturale

29. Mara Sattei - Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock - Avvoltoi