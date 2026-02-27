Psy tropiące i systemy antydronowe na Eurowizji 2026. Tak będą dbać o bezpieczeństwo imprezy. Powodem Izrael

Bezpieczeństwo priorytetem na Eurowizji 2026

Wiemy już, jak organizatorzy zamierzają zapewnić bezpieczeństwo artystom, delegacjom i fanom, którzy pojadą do Wiednia na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. 26 lutego odbyła się konferencja prasowa, na której austriacka telewizja ORF przedstawiła kompleksową koncepcję bezpieczeństwa opracowaną w ścisłej współpracy z władzami. W hali Wiener Stadthalle przeprowadzane będą kontrole na poziomie lotniskowym. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwać będą wyspecjalizowane jednostki policji, zespoły K-9, specjalna Grupa Koordynacji Cyberbezpieczeństwa. Zastosowane będą również systemy obrony przed dronami. Organizatorzy zapewniają, że bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia jest dla nich priorytetem.

Po miesiącach przygotowań i międzynarodowej współpracy Wiedeń podnosi poprzeczkę wysoko, aby zagwarantować bezpieczne i spokojne doświadczenie Eurowizji dla artystów, delegacji oraz fanów z całego świata - zapewniają przedstawiciele miasta-organizatora Eurowizji 2026.

Izrael powodem chaosu na Eurowizji

Wprowadzenie bardzo zaawansowanych działań zapewniających bezpieczeństwo na Eurowizji to odpowiedź na zagrożenia wynikające z udziału Izraela. Organizatorzy muszą wykładać większe pieniądze na bezpieczeństwo już od 2024 roku. To właśnie wtedy zaczęły się pierwsze problemy wynikające z dopuszczenia do konkursu delegacji kontrowersyjnego kraju. Wówczas Eurowizję organizowało szwedzkie Malmö, które częściowo zostało zablokowane przez protesty propalestyńskie. Ogłoszono także najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego, a artyści byli przewożeni z hoteli do hali koncertowej w specjalnych konwojach z pojazdami pozornymi. Problemy były też na Eurowizji 2025 w szwajcarskiej Bazylei, gdzie protestujący otoczyli teren ceremonii otwarcia. Przewiduje się, że w tym roku sytuacja w Wiedniu może być jeszcze bardziej skomplikowana. Przypominamy, że w grudniu 2025 roku Europejska Unia Nadawców nie zgodziła się na głosowanie w sprawie wyrzucenia Izraela z konkursu. Konsekwencją tego był bojkot pięciu państw - Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Islandii i Irlandii.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".