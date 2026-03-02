The Moments – multisensoryczne doświadczenie w sercu Warszawy

Wieczór odbywał się w budynku Ufficio Primo przy ulicy Wspólnej 62 w Warszawie, którego wnętrza same w sobie budowały nastrój. Zabytkowe wysokie sale, światło przenikające przez okna i subtelne detale architektoniczne sprzyjały uważnemu odkrywaniu przestrzeni. Kolumny, proporcje i rytm pomieszczeń zachęcały do spowolnienia, przyjrzenia się szczegółom i poczucia momentu w pełni – naturalnie prowadząc przez całe doświadczenie.

Kuratorzy zmysłowych doznań

Za koncepcję i realizację The Moments odpowiadali kuratorzy, którzy kształtowali kolejne etapy doświadczenia: JIMEK – sound experience, Zuza Krajewska – światło i fotografia, Adam Boguta – dźwięk, Remigiusz Dorawa – przestrzeń kwiatowa, Natalia Anna Łęcka – zapach oraz interaktywne instalacje. Każdy z nich wnosił do przestrzeni własną wrażliwość, a wspólnie prowadzili gości przez kolejne strefy i multisensoryczne momenty.

Adam Boguta opowiedział mi o przygotowaniach do tego wieczoru i wyzwaniach związanych z tworzeniem wyjątkowej atmosfery:

– Przygotowywałem się długo. Chciałem, żeby to nie było tylko tło, ale coś, co naprawdę buduje przestrzeń. Na co dzień tworzę cięższe brzmienia, a tutaj zależało mi na nostalgicznej, ale nie nużącej aurze. Marzyło mi się coś na kształt nirwany, euforii. Chciałbym, żeby ludzie się zatrzymali i przeżywali to wspólnie, tu i teraz.

Zapytany o trendy muzyczne i sposób odbierania muzyki, stwierdził z przekonaniem:

– Granice między gatunkami właściwie się zatarły. W tym roku w studiu postanowiłem nie myśleć o tym, jaki to będzie gatunek. Zadaję sobie jedno pytanie: jakie uczucia ma to wywołać? To dla mnie najważniejsze.

Dźwięk, który wyłącza świat

Kulminacją była warstwa dźwiękowa wykreowana przez JIMKA, która wypełniła rotundę Ufficio Primo. Dźwięk pulsował w przestrzeni i ciele, odbijał się od kolumn i krążył pod kopułą. Poszczególne tony hipnotyzowały i uziemiały, pozwalając uczestnikom całkowicie zanurzyć się w chwili.

Muzyka JIMKA była jednocześnie kojąca i angażująca, opowiadała historię, której nie sposób było przegapić – doświadczenie wymykało się definicjom i trzeba było je po prostu przeżyć osobiście.

AURA Experience Zone. Strefy zmysłów, które pozwalają się zatrzymać

Sercem The Moments była The AURA Experience Zone – przestrzeń podzielona na pięć stref, w których każdy zmysł mógł odnaleźć swoją własną interpretację chwili:

The Scent Moment – zmysł węchu prowadzony przez Natalię Annę Łęcką. Uczestnicy tworzyli indywidualne kompozycje zapachowe, które stawały się osobistym zapisem emocji i wspomnień.

– zmysł węchu prowadzony przez Natalię Annę Łęcką. Uczestnicy tworzyli indywidualne kompozycje zapachowe, które stawały się osobistym zapisem emocji i wspomnień. The Floral Moment – dotyk i wzrok w strefie Remigiusza Dorawy. Intuicyjne komponowanie bukietów łączyło faktury, kolory i zapachy w namacalną interpretację AURY.

– dotyk i wzrok w strefie Remigiusza Dorawy. Intuicyjne komponowanie bukietów łączyło faktury, kolory i zapachy w namacalną interpretację AURY. The Light Moment – światło i fotografia z kuratorskim wsparciem Zuzy Krajewskiej. Świetlne instalacje reagowały na ruch, tworząc zapis chwili w przestrzeni.

– światło i fotografia z kuratorskim wsparciem Zuzy Krajewskiej. Świetlne instalacje reagowały na ruch, tworząc zapis chwili w przestrzeni. The Flow Moment – światło, kolor i ruch. Instalacja reagowała na obecność ciała, pozwalając wejść w przepływ i uważność bez instrukcji.

– światło, kolor i ruch. Instalacja reagowała na obecność ciała, pozwalając wejść w przepływ i uważność bez instrukcji. Touch Your AURA – dotyk i interaktywna cyfrowa strefa. Wielkoformatowy ekran pozwalał tworzyć wizualne kolaże – interpretacje własnej aury i chwili.

Dopełnieniem była strefa smakowa Food Aroma Pairing – autorskie mocktaile i kompozycje smakowe harmonizowały z zapachami i światłem, wzmacniając efekt multisensorycznego doświadczenia.

Wieczór z wyjątkową AURĄ

Najbardziej niezwykłe były momenty pomiędzy strefami: rozmowy półgłosem, uczestnicy tworzący swoje małe dzieła w skupieniu, muzyka wypełniająca ciszę. Nikt się nie spieszył, każdy chłonął momenty wszystkimi zmysłami. Wróciłam do domu z poczuciem, że to był jeden z tych wieczorów, które nie kończą się wraz z wyjściem z budynku. I co najważniejsze: ten event przypomniał mi, jak cudownie jest czasem zwolnić.

Idea The Moments będzie kontynuowana. The Moments Tour wiosną odwiedzi jeszcze Wrocław, Gdańsk i Kraków – każde miasto stanie się przestrzenią, w której światło, zapach i dźwięk spotkają się z codziennością, zachęcając do zatrzymania się i odkrywania własnej aury. Szczegółowe terminy nadchodzących wydarzeń:

Warszawa, Food Town w Fabryce Norblina – 14.03

Wrocław, Pedet – 28.03

Kraków, Forum Fun & Food - 11.04

Gdańsk, 100cznia - 25.04

Warto, by doświadczyć tych artystycznych bodźców wszystkimi zmysłami i przypomnieć sobie, jak cudownie jest być tu i teraz.