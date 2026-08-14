Sziget Festival 2026 – line-up na 14 sierpnia. Bring Me The Horizon, Skepta i Peggy Gou

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-08-14 9:25

Bring Me The Horizon przygotują najcięższe widowisko na głównej scenie, Skepta przejmie tłum rapową energią, a Peggy Gou rozpocznie elektroniczną noc, która potrwa aż do godz. 6.00. Line-up Sziget Festival na 14 sierpnia jest pełen mocnych kontrastów. Tego dnia skandynawski pop spotka metalcore, a klubowy house – drum and bass oraz techno.

Czterej członkowie zespołu Bring Me The Horizon na tle mrocznego nieba. O programie Sziget Festival przeczytasz w Eska.
Autor: Bring Me The Horizon/ Materiały prasowe

Bring Me The Horizon zamkną Main Stage

Program głównej sceny rozpocznie o godz. 16.00 Karen Dió. Artystka wniesie punkową energię i może dobrze przygotować publiczność na późniejsze, cięższe koncerty. O godz. 17.30 wystąpi Sigrid. Norweska wokalistka reprezentuje melodyjne, emocjonalne oblicze skandynawskiego popu. Jej koncert będzie najbardziej pogodnym punktem dnia na Main Stage. O godz. 19.15 pojawi się Skepta, jedna z najważniejszych postaci brytyjskiego grime’u. Jego występ powinien całkowicie zmienić atmosferę pod sceną i przygotować publiczność na intensywny finał.

Bring Me The Horizon rozpoczną koncert o godz. 21.30. Grupa Oliego Sykesa przeszła drogę od metalcore’owych początków do wielkich widowisk łączących ciężkie gitary, elektronikę i przebojowe refreny. "Can You Feel My Heart", "Throne" czy "Drown" mogą należeć do najgłośniejszych utworów całego festiwalu.

Nia Archives i BUNT. na Revolut Stage

Program Revolut Stage rozpocznie Nation of Language. Po nich wystąpią Rose Gray, Naïka i Ski Aggu. O godz. 23.45 scenę przejmie Nia Archives. Artystka łączy jungle, drum and bass, elektronikę i osobiste wokalne melodie. Jej występ może stać się jednym z najbardziej energetycznych punktów nocy. O godz. 1.30 zagra BUNT. Projekt znany jest z połączenia elektroniki, tanecznych melodii i elementów inspirowanych folkiem.

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Peggy Gou rozpocznie klubowy maraton

Na BOLT Night Stage najważniejszym nazwiskiem będzie Peggy Gou. Jej set rozpocznie się o godz. 23.30 i potrwa dwie godziny. Po niej wystąpią Yulia Niko, Anfisa Letyago i Hiroko Yamamura. Ostatni set zakończy się dopiero o godz. 6.00. Peggy Gou łączy klubową pozycję z popularnością wykraczającą daleko poza scenę elektroniczną. Można spodziewać się tłumu porównywalnego z publicznością największych koncertów na żywo.

W Yettel Colosseum wystąpią między innymi X-Coast, ONYVAA, sim0ne, Héctor Oaks i Lacchesi. Ta scena również będzie działała do szóstej rano.

Baby Lasagna i Annisokay na alternatywnej scenie

Ciekawy program przygotowano także na The Buzz. O godz. 20.00 wystąpi Baby Lasagna, którego publiczność zna z widowiskowego połączenia rocka, elektroniki i popowej przesady. Później na scenie pojawią się Altın Gün oraz Annisokay. Niemiecka grupa Annisokay rozpocznie występ o godz. 23.10 i będzie jednym z najmocniejszych punktów dnia dla fanów metalcore’u.

Najważniejsze koncerty Sziget Festival - 14 sierpnia:

  • Main Stage: Karen Dió – 16.00, Sigrid – 17.30, Skepta – 19.15, Bring Me The Horizon – 21.30.
  • Revolut Stage: Ski Aggu – 21.45, Nia Archives – 23.45, BUNT. – 1.30.
  • BOLT Night Stage: Peggy Gou – 23.30, Yulia Niko – 1.30, Anfisa Letyago – 3.00, Hiroko Yamamura – 4.30.
  • The Buzz: Baby Lasagna – 20.00, Altın Gün – 21.30, Annisokay – 23.10.

Czwarty dzień Sziget będzie wymagał dużej wytrzymałości. Bring Me The Horizon zakończą główną część wieczoru około godz. 23.00, ale wtedy rozpocznie się klubowy maraton z Peggy Gou, Nia Archives i Anfisą Letyago.

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