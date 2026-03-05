Kim jest Imany? Głos, który podbił światowe listy przebojów

Imany to francuska wokalistka o komoryjskich korzeniach, która od ponad dekady należy do najbardziej charakterystycznych artystek na europejskiej scenie muzycznej. Jej głęboki, rozpoznawalny głos oraz połączenie soulu, folku i popu przyniosły jej międzynarodową popularność już po debiutanckim albumie „The Shape of a Broken Heart” (2011), z którego pochodzi przebój „You Will Never Know”. Globalny sukces ugruntował później hit „Don’t Be So Shy” (remiks Filatov & Karas), który zdobył diamentowe wyróżnienia w wielu krajach i setki milionów odtworzeń w sieci. Artystka znana jest także z odważnych projektów koncertowych - m.in. „Voodoo Cello”, w którym jej wokalowi towarzyszyło osiem wiolonczel. W 2025 roku Imany powróciła z nowym albumem „Women Deserve Rage”, a materiał z tej płyty prezentuje podczas trasy koncertowej po Europie.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Kiedy koncerty Imany w Polsce 2026?

Trasa „Women Deserve Rage Tour” obejmie cztery koncerty w Polsce w kwietniu 2026 roku:

20 kwietnia 2026 - Stary Maneż, Gdańsk

21 kwietnia 2026 - Teatr Muzyczny ROMA, Warszawa

22 kwietnia 2026 - Klub A2, Wrocław

23 kwietnia 2026 - Klub Studio, Kraków

To pierwsza od kilku lat okazja, aby zobaczyć artystkę z nowym repertuarem na polskich scenach.

„Women Deserve Rage” - o czym jest nowy album Imany?

Album „Women Deserve Rage” miał premierę 24 października 2025 roku. Płyta jest najbardziej osobistym projektem artystki od lat. Materiał porusza temat wolności, emocji i kobiecej siły. Nowy repertuar pojawi się także podczas koncertów w Polsce - obok najbardziej znanych utworów z wcześniejszych albumów. Poprzedni projekt Imany, „Voodoo Cello”, był jednym z najbardziej nietypowych przedsięwzięć ostatnich lat. Wokalistka wykonywała w nim znane utwory popowe i rockowe w aranżacjach na osiem wiolonczel. Trasa z tym programem obejmowała ponad 100 koncertów na świecie. Teraz artystka wraca z nową płytą i zupełnie nowym koncertowym materiałem.

Bilety na koncerty Imany w Polsce

Sprzedaż biletów na trasę „Women Deserve Rage Tour” ruszyła 22 grudnia 2025 roku o godz. 10:00. Bilety można kupić w kasie Klubu Stodoła oraz online na stronie TicketClub Polska. Ze względu na popularność artystki część koncertów może szybko się wyprzedać.