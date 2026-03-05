Pitbull w Polsce 2026 - dwa dodatkowe koncerty ogłoszone! PGE Narodowy to dla niego za mało [DATA, BILETY, MIEJSCE]

Pitbull, znany także jako Mr. Worldwide, oficjalnie potwierdził swój powrót na Stary Kontynent! W odpowiedzi na gorące prośby fanów z całej Europy, artysta ogłosił kolejne daty w ramach swojej elektryzującej trasy koncertowej "I’M BACK". Co najważniejsze dla polskich wielbicieli jego twórczości, artysta wystąpi w naszym kraju nie raz, a aż trzy razy! Oprócz zapowiedzianego wcześniej koncertu na PGE Narodowym w Warszawie, które odbędzie się 23 lipca, Pitbull rozgrzeje do czerwoności publiczność w Łodzi oraz Gdańsku w listopadzie i grudniu 2026 roku.

Pitbull - koncerty w Polsce 2026

Zeszłoroczne występy Pitbulla w Krakowie bez wątpienia można uznać za jedne z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. W wirtualnych kolejkach po bilety ustawiło się wówczas kilkaset tysięcy osób, a wypełniona po brzegi Tauron Arena zamieniła się w morze charakterystycznych, łysych czepków. Nic więc dziwnego, że organizatorzy postanowili ponownie zaprosić gwiazdora do Polski, tym razem stawiając na znacznie większy obiekt, jakim jest PGE Narodowy. Jak się jednak okazało, nawet ten ogromny stadion to za mało, by pomieścić wszystkich fanów Mr. Worldwide'a. Właśnie dlatego Pitbull ogłosił dwa dodatkowe koncerty w naszym kraju, dając fanom kolejną szansę na zobaczenie go na żywo, ponownie w bardziej intymnym wydaniu.

Pitbull w Polsce 2026 - daty i miasta

Pitbull zapowiada kolejne koncerty w Polsce. Artysta wystąpi nie tylko na PGE Narodowym w Warszawie, ale również w Atlas Arenie w Łodzi oraz Ergo Arenie w Gdańsku.

23 lipca 2026: PGE Narodowy, Warszawa

27 listopada 2026: Atlas Arena, Łódź

3 grudnia 2026: ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Pitbull w Polsce 2026 - bilety

Sprzedaż wejściówek odbędzie się w kilku turach:

przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 11 marca o godz. 10:00

przedsprzedaż Mastercard: posiadacze kart Mastercard wydanych przez Bank Pekao S.A. uzyskają dostęp do przedsprzedaży. Przedsprzedaż Mastercard x #Pekao rozpocznie się w środę 11-go o godz. 10:00 i zakończy w piątek 13-go o godz. 9:00. Szczegóły znajdziesz na priceless.com/pekao.

przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 12 marca o godz. 10:00

przedsprzedaż Spotify: czwartek, 12 marca o godz. 12:00

sprzedaż ogólna: piątek, 13 marca o godz. 10:00 na www.LiveNation.pl