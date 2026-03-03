Zagra za grosze, a zobaczą to fani na całym świecie. Harry Styles zapowiedział wyjątkowy koncert!

Harry Styles - nowa płyta

Harry Styles powraca na scenę! Po doskonale przyjętym show na gali rozdania nagród BRIT Awards 2026, gdzie premierowo wykonał swój singiel "Aperture", apetyt fanów na zobaczenie koncertów w ramach trasy "Together, Together" tylko się zaostrzył. Już 6 marca Styles zaprezentuje swój czwarty album studyjny "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" i tego samego dnia po raz pierwszy zaśpiewa materiał z niego pochodzący podczas wyjątkowego wydarzenia - "One Night in Manchester". Piosenkarz, na koncerty którego bilety kosztowały krocie i który ograniczył się jedynie do dwóch miast w Europie: Amsterdamu i Londynu, zapowiedział ten projekt w mediach społecznościowych w lutym. Bilety na premierowy koncert kosztowały zaledwie 20 funtów! Dla tych, którym nie udało się zdobyć wejściówek, a umówmy się - graniczyło to z cudem - mamy dobrą wiadomość. Platforma Netflix udostępni zapis całego widowiska dwa dni później, 8 marca. Warto zaznaczyć, że "Harry Styles: One Night in Manchester" to pierwszy koncert artysty, który trafi do oferty giganta streamingowego.

Harry Styles - koncert na Netflix

Koncert "Harry Styles: One Night in Manchester" stanowi zapowiedź nadchodzącej trasy Stylesa, "Together, Together", która rusza 16 maja i promuje nowy album. "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" ukaże się na rynku niespełna cztery lata po premierze "Harry's House" - krążka, z którego pochodzi mega hit "As It Was" i który przyniósł mu Grammy w kategorii Album Roku.

Premiera ""Harry Styles: One Night in Manchester" została zapowiedziana na niedzielę, 8 marca, na godzinę 20:00 czasu polskiego. Fani mają zatem dwa dni, żeby nauczyć się tekstów z nowego longplaya i wspólnie celebrować premierę "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" przed ekranami.