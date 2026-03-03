Zagra za grosze, a zobaczą to fani na całym świecie. Harry Styles zapowiedział wyjątkowy koncert!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-03 11:17

Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco dla wszystkich fanów Harry'ego Stylesa. Wszystko za sprawą premiery jego nowego krążka "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Artysta już jakiś czas temu zapowiedział wyjątkowy koncert w Manchesterze, gdzie niedawno wystąpił podczas gali BRIT Awards. Show, na które bilety kosztowały zaledwie 20 funtów, wkrótce będzie mogła zobaczyć publiczność na całym świecie. Widowisko zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na platformie Netflix.

Harry Styles - nowa płyta

Harry Styles powraca na scenę! Po doskonale przyjętym show na gali rozdania nagród BRIT Awards 2026, gdzie premierowo wykonał swój singiel "Aperture", apetyt fanów na zobaczenie koncertów w ramach trasy "Together, Together" tylko się zaostrzył. Już 6 marca Styles zaprezentuje swój czwarty album studyjny "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" i tego samego dnia po raz pierwszy zaśpiewa materiał z niego pochodzący podczas wyjątkowego wydarzenia - "One Night in Manchester". Piosenkarz, na koncerty którego bilety kosztowały krocie i który ograniczył się jedynie do dwóch miast w Europie: Amsterdamu i Londynu, zapowiedział ten projekt w mediach społecznościowych w lutym. Bilety na premierowy koncert kosztowały zaledwie 20 funtów! Dla tych, którym nie udało się zdobyć wejściówek, a umówmy się - graniczyło to z cudem - mamy dobrą wiadomość. Platforma Netflix udostępni zapis całego widowiska dwa dni później, 8 marca. Warto zaznaczyć, że "Harry Styles: One Night in Manchester" to pierwszy koncert artysty, który trafi do oferty giganta streamingowego.

Harry Styles - koncert na Netflix

Koncert "Harry Styles: One Night in Manchester" stanowi zapowiedź nadchodzącej trasy Stylesa, "Together, Together", która rusza 16 maja i promuje nowy album. "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" ukaże się na rynku niespełna cztery lata po premierze "Harry's House" - krążka, z którego pochodzi mega hit "As It Was" i który przyniósł mu Grammy w kategorii Album Roku.

Premiera ""Harry Styles: One Night in Manchester" została zapowiedziana na niedzielę, 8 marca, na godzinę 20:00 czasu polskiego. Fani mają zatem dwa dni, żeby nauczyć się tekstów z nowego longplaya i wspólnie celebrować premierę "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" przed ekranami.

Harry Styles na gali BRIT Awards 2026
Galeria zdjęć 9
Harry Styles