Kazimiernikejszyn 2026 odsłania pierwsze karty! Kto zagra na wydarzeniu?

Na scenie – jak co roku – plejada gwiazd i dźwięków, które poruszą nawet najbardziej znużone dusze! A między koncertami chill na trawie, taniec pod słońcem, Paprowędrówki w (nie)znane, joga na bosaka i spotkania z Przegośćmi, Przegościówami oraz całą bandą wolnych duchów! Kazimiernikejszyn to nie jest zwykły festiwal – to wakacje dla duszy, to święto ludzi, którzy wiedzą, że życie smakuje najlepiej bez spinki!

Kazimierz Dolny, festiwalowa baza, jak zawsze oczaruje swoją magią: brukowane uliczki, tajemnicze wąwozy, słońce odbijające się w kamieniołomie – i to nieodparte wrażenie, że czas tu bierze urlop, a ludzie żyją chwilą.

A dzieciaki? One też mają tu swoją krainę – pełną zabawy, warsztatów, kolorów i małych odkryć. Bo Kazimiernikejszyn to festiwal dla wszystkich pokoleń – od tych z plecakiem pełnym wspomnień po tych z kieszeniami pełnymi kamyków.

Zatem spakuj wygodne buty, trochę luzu, odrobinę szaleństwa i mnóstwo dobrego nastroju!

Kazimiernikejszyn 2026 - kiedy odbędzie się wydarzenie?

Zarezerwuj 15–19 lipca 2026 w kalendarzu i wpadaj do Kazimierza Dolnego, bo XIII edycja Kazimiernikejszyn to prawdziwa jazda bez trzymanki przez muzykę, naturę i radość bycia razem!

Line-up Kazimiernikejszyn 2026

Dotychczas ogłoszony skład imprezy tworzą:

Łąki Łan

Igo

Kacperczyk

Paktofonika Orkiestra

Grzegorz Turnau

Cinnamon Gum

Kaśka Sochacka

Bass Astral

Natalia Przybysz

Kazimierska Orkiestra Dziadowska

Więcej ogłoszeń wkrótce!

O wydarzeniu

Kazimiernikejszyn to wyjątkowy festiwal muzyczny, łączący energetyczne koncerty, pozytywną energię, kontakt z naturą, autorskie przygody oraz warsztaty rozwojowe. Jego charakterystyczna, bezstresowa atmosfera pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia.

Festiwal odbywa się w malowniczym Kazimierzu Dolnym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które stanowi inspirującą przestrzeń dla artystów i harmonijnie łączy naturę, zabytkową architekturę oraz gościnność lokalnej społeczności. Największą wartością Kazimiernikejszyn jest jego publiczność – otwarta, pełna entuzjazmu i życzliwości, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu niepowtarzalnego klimatu wydarzenia. Festiwal daje możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie koncertów, relaksu, warsztatów oraz inspirujących doświadczeń. Dodatkowym atutem są przepiękne widoki, słoneczna pogoda oraz spotkania z Przegośćmi, które dopełniają wyjątkowy charakter tego wydarzenia.