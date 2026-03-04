KAMRAD zagra koncert w Warszawie! Kiedy i gdzie wydarzenie? Data, miejsce, bilety

KAMRAD, twórca przebojów takich jak "Feel Alive", "I Believe" oraz "So Good", ogłosił swój powrót do Polski! Po wyprzedanym koncercie walentynkowym artysta ponownie wystąpi w Warszawa, by jeszcze raz rozgrzać serca fanów i porwać publiczność do wspólnej zabawy. Czy jesteś gotowy lub gotowa na kolejną dawkę pozytywnej energii?

KAMRAD w Polsce 2026 - kiedy i gdzie zagra?

Koncert odbędzie się 13 marca 2026 roku w warszawskim klubie Hybrydy. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć największe hity KAMRADa i poczuć niesamowitą atmosferę jego występów.

KAMRAD w Polsce 2026 – gdzie i za ile kupić bilety?

Bilety na koncert w cenie 119 zł są już dostępne w sprzedaży online. Można je kupić za pośrednictwem wybranych platform internetowych:

Fource.pl

eBilet.pl

Ticketmaster.pl

Pamiętaj, że do cen biletów mogą zostać doliczone opłaty serwisowe. Nie zwlekaj z zakupem, bo bilety z pewnością szybko się rozejdą! KAMRAD w Warszawie to wydarzenie, którego nie możesz przegapić! Przygotuj się na niezapomniany wieczór pełen energii, tańca i dobrej muzyki. Do zobaczenia w Hybrydach!

KAMRAD – kim jest artysta?

Tim Kamrad to niemiecki artysta o polskich korzeniach, którego muzyka to połączenie bujających brzmień R&B z energią EDM. Jego rozpoznawalny styl i chwytliwe melodie sprawiły, że stał się jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Od czasu wydania przeboju "I Believe" w 2022 roku, KAMRAD konsekwentnie buduje swoją pozycję na europejskiej scenie muzycznej. Jego twórczość to mieszanka francuskiego house'u, indie popu i soulu, co doskonale słychać na EP-ce "wanna be friends?" z 2024 roku. Utwór "Friends" stał się viralem na TikToku jeszcze przed oficjalną premierą, zdobywając 10 milionów wyświetleń i stając się nieodłącznym elementem koncertów KAMRADa.