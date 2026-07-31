Gwiazdy TVN poprowadzą Top of the Top Sopot Festival 2026! Znamy pełny skład

Kto poprowadzi Top of the Top Sopot Festival 2026?

Festiwal otworzą Marcin Prokop i Dorota Wellman, którzy poprowadzą koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie" - muzyczny hołd poświęcony pamięci wybitnego artysty. Gospodarzami drugiej części inauguracyjnego wieczoru i koncertu "Top of the Pop" będą Izabella Krzan i Jan Pirowski. We wtorek publiczność przez koncert "Otwarta Scena" poprowadzą Olivier Janiak i Sandra Hajduk-Popińska. Wieczorem, podczas konkursu o Bursztynowego Słowika, w roli prowadzących wystąpią Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Trzeciego dnia festiwalu z widzami ponownie spotkają się Dorota Wellman i Marcin Prokop. Podczas koncertu "Opera Leśna w Czterech Aktach". Finałowy dzień rozpocznie koncert "Top of the Rock", prowadzony przez Klaudię El Dursi i Mateusza Hładkiego. Wieczór zakończy koncert "Duety Nocy Letniej", którego gospodarzami będą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski.

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Poniedziałek, 24 sierpnia: Hołd dla Soyki i "Top of the Pop"

Festiwal rozpocznie się od niezwykłego wieczoru pełnego wspomnień i największych przebojów.

Koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie"

Pierwszą część inauguracyjnego wieczoru poprowadzą niezastąpieni Marcin Prokop i Dorota Wellman. Będzie to muzyczny hołd poświęcony pamięci wybitnego artysty – Stanisława Soyki. Na scenie wystąpią: Kayah, Justyna Steczkowska, Ralph Kaminski, Czesław Mozil, Kasia Sienkiewicz, Nina Sojka, Kuba Sojka, Ryszard Sojka, Natalia Grosiak, Kuba Badach, Maciej Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Renata Przemyk, Janusz Radek, Aga Zaryan, Natalia Szroeder przy akompaniamencie Grott Orkiestry.

Koncert "Top of the Pop"

Drugą część poniedziałkowego wieczoru, czyli koncert "Top of the Pop", poprowadzą charyzmatyczni Izabella Krzan i Jan Pirowski. Publiczność usłyszy największe polskie przeboje w nowych aranżacjach, w wykonaniu takich artystów jak: Kaśka Sochacka, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Piotr Kupicha, Zalia, Oskar Cyms i Natasza.

Wtorek, 25 sierpnia: "Otwarta Scena" i walka o Bursztynowego Słowika

Drugi dzień festiwalu przyniesie równie wiele emocji, a jego kulminacją będzie prestiżowy konkurs o Bursztynowego Słowika.

Koncert "Otwarta Scena"

Popołudniowy koncert "Otwarta Scena" poprowadzą Olivier Janiak i Sandra Hajduk-Popińska. Na scenie pojawią się znakomici artyści: Agnieszka Chylińska, Krzysztof Zalewski, Organek, Błażej Król, duet Smolik / Kev Fox, Mikromusic, Żabson, Golec uOrkiestra, Fukaj oraz Blue Cafe.

Konkurs o Bursztynowego Słowika

Wieczorem, w blasku rywalizacji, o głosy widzów powalczą uczestnicy konkursu o Bursztynowego Słowika. W roli prowadzących wystąpią Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. O statuetkę zawalczą: Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Oceana, Jovi, EMO i Sarsa, Jeremi Sikorski oraz Natalia Muianga.

Środa, 26 sierpnia: "Opera Leśna w Czterech Aktach" – muzyczne pokolenia na jednej scenie

Trzeci dzień festiwalu to podróż przez różnorodne style i pokolenia muzyczne.

Koncert "Opera Leśna w Czterech Aktach"

Tego wieczoru ponownie spotkamy się z duetem Dorota Wellman i Marcin Prokop, którzy poprowadzą wyjątkowy koncert "Opera Leśna w Czterech Aktach". Na scenie wystąpią artyści, którzy łączą różne epoki i gatunki: Artur Rojek, Igor Herbut, Nosowska, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Natalia Szroeder, Kortez, Michał Bajor, Ralph Kaminski, Kuba Badach i Ania Dąbrowska.

Czwartek, 27 sierpnia: Rockowe emocje i "Duety Nocy Letniej" na finał

Wielki finał Top of the Top Sopot Festival 2026 to mieszanka mocnych rockowych brzmień i romantycznych duetów.

Koncert "Top of the Rock"

Ostatni dzień festiwalu rozpocznie się od potężnej dawki rocka. Koncert "Top of the Rock" poprowadzą Klaudia El Dursi i Mateusz Hładki. Na scenie zagrają legendy polskiej sceny rockowej: Lady Pank, Perfect & Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka i IRA Trio.

Koncert "Duety Nocy Letniej"

Wieczór, a zarazem cały festiwal, zakończy się magicznym koncertem "Duety Nocy Letniej". Gospodarzami finałowego widowiska będą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Publiczność będzie miała okazję posłuchać niezapomnianych duetów w wykonaniu: Maryli Rodowicz, Zalewskiego, Igora Herbuta, Young Leosii, Zalii, Błażeja Króla, Misi Furtak i Natalii Szroeder.